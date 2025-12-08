سردار حسینی: نیازمند بسته هوشمند زیرساخت و ترافیک هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی فرمانده پلیس راهور فراجا نیز در نشست شورای ترافیک هرمزگان، رسیدن به استانداردهای مطلوب در حوزه ترافیک را نیازمند تدوین بستهای هوشمند و مطلوب در حوزه زیرساخت و رفتار رانندگان دانست و گفت: بخش عمدهای از راههای هرمزگان، بوشهر و جنوب استان فارس پاسخگوی نیازهای امروز حمل و نقل نیست و از این رو باید عقب ماندگیهای چنددههای در این حوزه را با اهتمام ویژه جبران کنیم.
وی میانگین سرعت خودروهای متردد در هرمزگان را بالا دانست و خواستار تلاش بیشتر مسئولان استان برای مدیریت این موضوع شد.
سردار حسینی همچنین خواستار تمرکز بیشتر پلیس راه هرمزگان بر کنترل ناوگان سنگین شد و گفت: ضرورت دارد با ایجاد مشوقهایی کنترل پذیری ناوگان عمومی بار را افزایش دهیم.
فرمانده پلیس راهور فراجا راههای دوطرفه جداسازی نشده را یکی از چالشهای جنوب کشور دانست و ادامه داد: مرگبارترین تصادفات در این محورها انجام میشود و باید تلاش کنیم راههای دوطرفه کاملاً تفکیک شود.
وی در رابطه با مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سراسر هرمزگان گفت: ما با هر اقدامی که امکان خوب و مناسب را در اختیار مردم قرار دهد موافق هستیم لذا باید بستر کنترل آن ایجاد شود تا سیستمهای پلیس قابلیت خوانش پلاکهای منطقه آزاد را داشته باشند و برای این مهم شهرداریهای استان هرمزگان باید نهایت همکاری را داشته باشند.
