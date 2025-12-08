خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ مهسا حیدری: امروز دوشنبه ۱۷ آذر ماه وضعیت هوا در تهران قرمز نبود و هواشناسی هم بارش باران را پیش بینی کرده است مدارس، دانشگاهها و ادارات هم به دلیل آلودگی هوا تعطیل نبود اما با تصمیم اخیر کارگروه اضطرار آلودگی هوا طرح زوج و فرد از در منازل اجرا شد و پلیس با خودروهایی که رقم آخر پلاک سهرقمیشان فرد است برخورد میکند و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برایشان اعمال میکند که این موضوع با موجی از انتقادات به دلیل در نظر نگرفتن ابعاد مختلف همراه شد.
تهران از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۰ روز هوای ناسالم را پشت سر گذاشته، که فقط در یکی دو هفته اخیر طرح زوج و فرد برای آن اجرا شد. این طرح یکی از سختگیرانه ترین طرحها است چرا که هم زمان اجرای آن طولانیتر است (از ساعت ۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰) و از در منازل اجرا میشود و هم در کنارش پلیس امکان توقیف چند ساعته خودرو را دارد.
مشکلات خانوادهها و تأثیر بر سرویس مدارس
با بازگشایی مدارس، خانوادهها بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفتهاند. یکی از اصلیترین مشکلات، مربوط به سرویس مدارس است. بسیاری از سرویسها به دلیل مغایرت پلاک با روز زوج یا فرد، امکان تردد ندارند و در صورت آمدن به خیابانها، مشمول جریمه ۲۰۰ هزار تومانی میشوند. این موضوع باعث شده برخی رانندگان از ارائه سرویس منصرف شوند و خانوادهها ناچار به استفاده از خودروی شخصی یا تاکسیهای اینترنتی شوند؛ تاکسیهای اینترنتی هم به دلیل اجرای همین طرح کمتر شده یا نرخشان بیشتر است
حتی برخی سرویسها برای اینکه بتوانند دانشآموزان را به مدرسه برسانند، کودکان را خارج از ظرفیت مجاز در خودرویی سوار میکنند که پلاکش با روز تردد همخوانی دارد؛ اقدامی که به گفته والدین، امنیت دانشآموزان را به خطر میاندازد و نتیجه مستقیم سختگیریهای ناشی از اجرای طرح از در منازل است.
ابهام در نحوه شناسایی قانونی سرویسهای مدارس
البته امروز و پس از چند روز انتقاد پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرده است که سرویسهای مدارس در صورت داشتن مجوز رسمی سرویس مدارس میتوانند در طرح زوجوفرد تردد کنند. با اعلام رسمی فهرست پلاکهای سرویس مدارس از سوی وزارت آموزش و پرورش به شهرداری تهران و سپس اعلام شهرداری به پلیس راهور تهران بزرگ، امکان تردد قانونی این خودروها فراهم میشود.
اما مشکل اینجاست که بسیاری از سرویسهای مدارس و پیمانکاران برای دریافت برچسب رسمی سرویس مدارس اقدام کردهاند، اما هنوز برچسبی دریافت نکردهاند. در نبود این برچسب، رانندگان پرسش مهمی مطرح میکنند: معیار پلیس برای تشخیص سرویس رسمی مدرسه چیست؟ والدین میگویند تا زمانی که برچسبها صادر نشود، سرویسها عملاً در معرض جریمهاند و تکلیف آنها مشخص نیست و از بردن بچهها ممانعت میکنند.
اجرای طرحها برای مقابله با آلودگی هوا شاید مسکن بسیار ضعیفی باشد و راهکار اساسی نیست. در شرایط تورم کنونی نیز این جریمهها برای بسیاری خارج از توان مالی است لذا فشار ناشی از اجرای طرح ترافیکی از در منازل، ناهماهنگی در اطلاعرسانی، نبود برچسب سرویس مدارس، نبود معیار ثابت برای تعطیلی مدارس، مجموعهای از مشکلات را ایجاد کرده که مستقیم بر زندگی خانوادهها اثر گذاشته است. بنابراین دست اندرکاران و مسئولان کمیته اضطرار آلودگی هوا باید تصمیم بهتری اتخاذ کنند که شهروندان علاوه بر معضلات آلودگی هوا با چالشهای دیگر روبه رو نشوند.
