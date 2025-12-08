  1. جامعه
اجرای طرح زوج‌وفرد روی موج انتقاد؛ ذرات معلق کوتاه آمد ولی جریمه‌ها نه

اجرای طرح زوج‌وفرد روی موج انتقاد؛ ذرات معلق کوتاه آمد ولی جریمه‌ها نه

اجرای سخت‌گیرانه طرح زوج‌وفرد از درِ منازل، هم‌زمان با بازگشایی مدارس و بلاتکلیفی سرویس‌ها، گلایه خانواده‌ها و سردرگمی رانندگان را در پی داشته است.

خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ مهسا حیدری: امروز دوشنبه ۱۷ آذر ماه وضعیت هوا در تهران قرمز نبود و هواشناسی هم بارش باران را پیش بینی کرده است مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات هم به دلیل آلودگی هوا تعطیل نبود اما با تصمیم اخیر کارگروه اضطرار آلودگی هوا طرح زوج و فرد از در منازل اجرا شد و پلیس با خودروهایی که رقم آخر پلاک سه‌رقمی‌شان فرد است برخورد می‌کند و جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برایشان اعمال می‌کند که این موضوع با موجی از انتقادات به دلیل در نظر نگرفتن ابعاد مختلف همراه شد.

تهران از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۰ روز هوای ناسالم را پشت سر گذاشته، که فقط در یکی دو هفته اخیر طرح زوج و فرد برای آن اجرا شد. این طرح یکی از سختگیرانه ترین طرح‌ها است چرا که هم زمان اجرای آن طولانی‌تر است (از ساعت ۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰) و از در منازل اجرا می‌شود و هم در کنارش پلیس امکان توقیف چند ساعته خودرو را دارد.

مشکلات خانواده‌ها و تأثیر بر سرویس مدارس

با بازگشایی مدارس، خانواده‌ها بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته‌اند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، مربوط به سرویس مدارس است. بسیاری از سرویس‌ها به دلیل مغایرت پلاک با روز زوج یا فرد، امکان تردد ندارند و در صورت آمدن به خیابان‌ها، مشمول جریمه ۲۰۰ هزار تومانی می‌شوند. این موضوع باعث شده برخی رانندگان از ارائه سرویس منصرف شوند و خانواده‌ها ناچار به استفاده از خودروی شخصی یا تاکسی‌های اینترنتی شوند؛ تاکسی‌های اینترنتی هم به دلیل اجرای همین طرح کمتر شده یا نرخشان بیشتر است

حتی برخی سرویس‌ها برای اینکه بتوانند دانش‌آموزان را به مدرسه برسانند، کودکان را خارج از ظرفیت مجاز در خودرویی سوار می‌کنند که پلاکش با روز تردد همخوانی دارد؛ اقدامی که به گفته والدین، امنیت دانش‌آموزان را به خطر می‌اندازد و نتیجه مستقیم سخت‌گیری‌های ناشی از اجرای طرح از در منازل است.

ابهام در نحوه شناسایی قانونی سرویس‌های مدارس

البته امروز و پس از چند روز انتقاد پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرده است که سرویس‌های مدارس در صورت داشتن مجوز رسمی سرویس مدارس می‌توانند در طرح زوج‌وفرد تردد کنند. با اعلام رسمی فهرست پلاک‌های سرویس مدارس از سوی وزارت آموزش و پرورش به شهرداری تهران و سپس اعلام شهرداری به پلیس راهور تهران بزرگ، امکان تردد قانونی این خودروها فراهم می‌شود.

اما مشکل اینجاست که بسیاری از سرویس‌های مدارس و پیمانکاران برای دریافت برچسب رسمی سرویس مدارس اقدام کرده‌اند، اما هنوز برچسبی دریافت نکرده‌اند. در نبود این برچسب، رانندگان پرسش مهمی مطرح می‌کنند: معیار پلیس برای تشخیص سرویس رسمی مدرسه چیست؟ والدین می‌گویند تا زمانی که برچسب‌ها صادر نشود، سرویس‌ها عملاً در معرض جریمه‌اند و تکلیف آنها مشخص نیست و از بردن بچه‌ها ممانعت می‌کنند.

اجرای طرح‌ها برای مقابله با آلودگی هوا شاید مسکن بسیار ضعیفی باشد و راهکار اساسی نیست. در شرایط تورم کنونی نیز این جریمه‌ها برای بسیاری خارج از توان مالی است لذا فشار ناشی از اجرای طرح ترافیکی از در منازل، ناهماهنگی در اطلاع‌رسانی، نبود برچسب سرویس مدارس، نبود معیار ثابت برای تعطیلی مدارس، مجموعه‌ای از مشکلات را ایجاد کرده که مستقیم بر زندگی خانواده‌ها اثر گذاشته است. بنابراین دست اندرکاران و مسئولان کمیته اضطرار آلودگی هوا باید تصمیم بهتری اتخاذ کنند که شهروندان علاوه بر معضلات آلودگی هوا با چالش‌های دیگر روبه رو نشوند.

    • NP IR ۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      4 0
      پاسخ
      این گزارش شما (۱۷ آذر ۱۴۰۴) درباره انتقادات شدید به اجرای سخت‌گیرانه طرح زوج‌وفرد از درِ منازل در تهرانه – همزمان با بازگشایی مدارس و بدون تعطیلی به خاطر آلودگی (هرچند تهران ۱۱۰ روز هوای ناسالم داشته). 😔 نکات کلیدی: مشکلات اصلی: جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای خودروهای فرد/زوج، توقیف ممکن، و اجرای طولانی (۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰). این کار صف‌های تاکسی اینترنتی رو بیشتر کرده و نرخ‌ها رو بالا برده.
      • IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        2 0
        جای تعجبه که چرا خبرگزاری های مهر و فارس و برخی دیگر، اینقدر اصرار دارند که باید جریمه های طرح زوج و فرد بخشیده شود و یا کسانی که طرح سالانه خریده اند باید از شمول این قانون معاف باشند. قانون باید سفت و سخت اجرا شود سلامتی و هوا باید اولویت باشد برای همین باید این طرح های ضروری شامل همه، حتی کسانی که طرح سالانه خریده اند و حتی خودروهای مقامات و مسئولین باشد چون سلامتی مردم در خطر است
      • زینب IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        0 0
        من اصلا قبل و بعد ساعات اعلام شده تردد داشتم بازهم پیامک امده . یعنی اصلا ساعت براشون ملاک نیست فقط جریمه . کل آنروز محدودیت هست
    • NP IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      تأثیر روی مدارس: سرویس‌ها به خاطر مغایرت پلاک نمی‌تونن تردد کنن، راننده‌ها منصرف شدن یا بیش از ظرفیت سوار می‌کنن (خطرناک برای بچه‌ها). پلیس گفته سرویس‌های مجاز با مجوز رسمی می‌تونن تردد کنن، اما برچسب‌ها هنوز صادر نشده و معیار تشخیص مشخص نیست – والدین سردرگمن. انتقاد کلی: طرح مسکن موقت برای آلودگیه، اما با تورم، جریمه‌ها فشار مالی می‌آره. نیاز به هماهنگی بهتر (مثل اطلاع‌رسانی و برچسب سریع) و تصمیم‌های اساسی‌تر داره تا خانواده‌ها قربانی نشن
      • IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
        0 0
        طرح زوج و فرد بسیار خوب بوده است و تاثیربالایی در کاهش ترافیک و انباشت الودگی داشته است. بیش از نیمی از مردم اصلا خودرو ندارند چرا باید آنها قربانی یک چهارم افراد دارای پلاک زوج / فرد شوند و سلامتی شان به خطر بیافتد. تاثیر آلودگی روی بچه ها و نسل های اینده بسیار پر خطر است
    • NP IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      به نظرم این طرح بدون برنامه‌ریزی کامل، مشکلات رو دوچندان می‌کنه. شما چی فکر می‌کنید تجربه‌ای از این طرح یا راهکاری به ذهن شما می‌رسه؟
    • NP IR ۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      بله، مشکل طرح زوج و فرد (یا همون طرح کنترل آلودگی هوا که جایگزینش شده) در تهران و شهرهای بزرگ مثل تبریز و کرج، عمدتاً برای کاهش ترافیک و آلودگیه، اما ناعادلانه و ناکارآمده چون پلاک‌های فرد فقط ۴ روز در هفته (یکشنبه، سه‌شنبه، پنج‌شنبه، جمعه) حق تردد دارن و زوج‌ها ۵ روز (شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه، جمعه). این طرح از آذر ۱۴۰۴ از درب منزل اجرا می‌شه (ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۲۰:۳۰ شب)، جریمه‌ش ۲۰۰ هزار تومنه و فروش مجوز روزانه هم متوقف شده – که باعث سختی بیشتر برای مردم عادی می‌شه.
    • NP IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      راهکارهای عملی برای رفع یا مدیریت مشکل به عنوان متخصص، پیشنهاد می‌کنم ترکیبی از اقدامات فردی و سیستمی استفاده کنی (بر اساس قوانین فعلی و تجربیات موفق): 1. راهکارهای فردی (فوری و کم‌هزینه):رزرو آنلاین تردد: از سامانه ( تهران من) (my.tehran.ir) یا اپ (شهرزاد) استفاده کن تا ۲۰ روز رایگان در فصل (هر ۳ ماه) رزرو کنی. بعدش، روزانه ۴۰-۶۰ هزار تومن بپرداز تا وارد محدوده بشی – این کار جریمه رو صفر می‌کنه.
    • NP IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      حمل‌ونقل عمومی: مترو، BRT یا اسنپ/تپسی رو اولویت بده. راننده‌های اسنپ/تپسی می‌تونن طرح رو از سامانه شهرداری ثبت کنن و مشکلی ندارن. اگر ساکن محدوده‌ای، تخفیف ۵۰% عوارض + یک ورود/خروج رایگان داری. معاینه فنی معتبر: بدونش، جریمه اضافی ۳۰۰ هزار تومن می‌خوری – حتماً چک کن.
    • NP IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      راهکارهای سیستمی (برای تغییر بلندمدت، پیشنهاد به مسئولان):  اصلاح قانون پلاک‌ها: به جای زوج/فرد، بر اساس روزهای ماه (زوج/فرد تقویمی) یا پیمایش واقعی (با GPS) محدود کنن تا عدالت برقرار بشه. مثلاً بانک جهانی هم نشون داده طرح فعلی بی‌اثره و نیاز به تغییر داره.  گسترش حمل‌ونقل عمومی: سرمایه‌گذاری بیشتر در مترو و دوچرخه‌های اشتراکی (مثل طرح‌های موفق در اصفهان که طرح رو موقتاً لغو کردن) هدف: کاهش ۳۰% وابستگی به خودرو شخصی.
    • NP IR ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 0
      پاسخ
      استثناها برای اقشار خاص: مثل ساکنان، معلولان یا مشاغل ضروری – ثبت در سامانه تهران من کافیه اگر اعتراض داری، از پلیس راهور یا دیوان عدالت اداری پیگیری کن. این‌ها بر اساس گزارش‌های اخیر (مثل آذر ۱۴۰۴) کارسازن و می‌تونن مشکل رو تا ۷۰% کم کنن .
    • محمد افضلی مقدم IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      3 0
      پاسخ
      سلام طرحهای اينچنينی باید در مقاطع کوتاه استفاده شوند. نه اینکه مدت 2 هفته موجب اختلال در معاش جامعه شود. کمااینکه اثربخشی آن هم ثابت‌ نشده است.
    • NP IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      1 1
      پاسخ
      یک سوال هم از شما خبرگزاری دارم چرا طرحی که در کشور مثبت و موثر خوب و مفیده حتی برای ملت جامعه مثل نمونه اجرا در ( اصفهان) سریعا میان سنگ اندازی می کنند یا لغو و مانع ایجاد می کنند !!؟؟
    • ایرانی IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
      2 0
      پاسخ
      طرح های بدون نتیجه .

