توقیف ۱۴ خودرو شوتی در ۷۲ ساعت گذشته در زابل

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی فرمانده انتظامی شهرستان زابل صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته تعداد ۱۴ دستگاه خودروی متخلف که با نصب تجهیزات و دستکاری غیر متعارف در اگزوز وسیله نقلیه خود، با ایجاد صدای ناهنجار و حرکات نمایشی و مخاطره آمیز موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان شده بودند، اعمال قانون، توقیف و روانه پارکینگ شدند.

وی ضمن اخطار به مراکز و تعمیرگاه‌هایی که نسبت به فروش و نصب تجهیزات آلودگی صوتی بر روی خودروها فعالیت دارند، بیان کرد: طرح جمع آوری این خودروها با هدف جلوگیری از سرعت غیرمجاز، ایجاد حادثه، تولید صدای ناهنجار، حرکات نمایشی و دیگر تخلفات و با توجه به مطالبه شهروندان گرامی به صورت جدی در دستور کار پلیس قرار گرفته و اجرای آن به صورت مستمر ادامه دارد.