۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

توقیف خودروهای شوتی و متخلف در زابل

زابل- طی ۷۲ ساعت گذشته ۱۲ دستگاه خودرو متخلف و شوتی سوار و مخل آرامش مردم در شهرستان زابل توقیف و روانه پارکینگ شدند.

سرهنگ حسینعلی سنچولی فرمانده انتظامی زابل در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته، تعداد ۱۲ دستگاه خودروی متخلف که با نصب تجهیزات و دستکاری غیر متعارف در اگزوز وسیله نقلیه خود و ایجاد صدای ناهنجار و حرکات نمایشی و مخاطره آمیز موجب سلب آرامش و آسایش شهروندان زابل شده بودند، اعمال قانون، توقیف و روانه پارکینگ شدند.

وی ادامه داد: در این خصوص همچنین تعداد ۲ مرکز و تعمیرگاه ماشین که نسبت به فروش و نصب انواع تجهیزات آلودگی صوتی بر روی خودروها فعالیت داشتند، پلمب و با آنها برخورد قانونی شد.

