ارغوانی: سامانه بارشی امروز به شهرستان کاشان وارد می شود

عباس ارغوانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی که از روز گذشته وارد کشور شده است، امروز دوشنبه به‌تدریج به محدوده شهرستان کاشان می‌رسد و انتظار می‌رود به‌صورت پراکنده عمدتاً مناطق مرزی، غربی و جنوب‌غربی و نواحی کوهستانی شهرستان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی ابراز کرد: از روز سه‌شنبه و چهارشنبه، گستره فعالیت این سامانه فراگیرتر شده و مناطق بیشتری از شهرستان را در بر خواهد گرفت؛ با این حال برای نواحی دشتی بارش مؤثری پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط بارش در مناطق مرتفع و کوهستانی مناسب‌تر خواهد بود.

رئیس اداره هواشناسی کاشان تصریح کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌ها، روزهای پنج‌شنبه و جمعه شرایط ناپایداری تقویت شده و احتمال وقوع رگبار باران، تگرگ، تندباد لحظه‌ای و نوسانات دمایی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: ذکر این نکته لازم است که موقعیت شهرستان کاشان در حاشیه این سامانه قرار دارد؛ بنابراین تقویت یا تضعیف آن در طی روزهای آینده محتمل است.

ارغوانی افزود: به شهروندان و به‌ویژه ساکنان مناطق کوهستانی توصیه می‌شود برنامه‌های خود را با درنظرگرفتن احتمال نوسانات جوی تنظیم کرده و تا در صورت هرگونه تغییری غافلگیر نشوند.

وی گفت: همچنین توصیه می‌شود برای آگاهی از آخرین به‌روزرسانی‌های پیش بینی‌ها، اطلاعیه‌های رسمی بعدی این اداره را از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری رسمی دنبال کنند.