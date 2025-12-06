  1. استانها
  2. فارس
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۶

۱۹ پژوهشگر دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌ درصد برتر دنیا

۱۹ پژوهشگر دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌ درصد برتر دنیا

شیراز- بر اساس گزارش تازه‌ منتشر شده مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان ، ۱۹ پژوهشگر دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پر استناد یک‌درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش تازه‌منتشرشده مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)،۱۹ پژوهشگر دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پر استناد یک‌درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

اسامی پژوهشگران پر استناد یک‌درصد برتر دنیا از دانشگاه شیراز در سال ۱۴۰۴، بر اساس پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) به شرح زیر است:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه و بخش

حوزه موضوعی در ESI

۱

ابراهیم فرجاه

استاد مهندسی قدرت و کنترل

مهندسی

۲

اصغر رمضانیان

استاد علوم باغبانی

علوم کشاورزی

۳

بهنام کشاورزی

استاد زمین شناسی

محیط‌زیست / بوم‌شناسی

۴

تیمور قنبری

استاد مهندسی نانوالکترونیک

مهندسی

۵

حمیدرضا اسماعیلی

استاد زیست‌شناسی

علوم گیاهی و جانوری

۶

حمیدرضا پورقاسمی

استاد علوم و مهندسی خاک

چندرشته‌ای

۷

سجاد عباسی

استادیار زمین‌شناسی

محیط‌زیست / بوم‌شناسی

۸

سیدمحمدهاشم حسینی

استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم کشاورزی

۹

علیرضا سیفی

استاد مهندسی قدرت و کنترل

مهندسی

۱۰

علیرضا سپاسخواه

استاد پیشکسوت مهندسی آب

علوم کشاورزی

۱۱

غلامرضا کریمی

استاد مهندسی شیمی

مهندسی

۱۲

فرید مر

استاد پیشکسوت زمین شناسی

محیط زیست / بوم‌شناسی

۱۳

محمدتقی گلمکانی

استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم کشاورزی

۱۴

محمدهادی اسکندری

استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم کشاورزی

۱۵

محمدرضا رحیم‌پور

استاد پیشکسوت مهندسی شیمی

شیمی، مهندسی

۱۶

مهرداد نیاکوثری

استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی

علوم کشاورزی

۱۷

نغمه سلطانی

دانش‌آموخته دکتری

محیط‌زیست / بوم‌شناسی

۱۸

نوید وفامند

پژوهشگر پسادکتری

مهندسی

۱۹

داریوش بابازاده

دانش‌آموخته دکتری

داروشناسی و سم‌شناسی
کد خبر 6679591

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • زهرا IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      والله آش دهن سوزی نیست دانشگاه شیراز من دانشجوی بخش عربی بودم از نظر علمی فوق العاده ضعیف بودن .خیلی پشیمان شدم که رفتم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها