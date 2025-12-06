۱۹ پژوهشگر دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد یک‌ درصد برتر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش تازه‌منتشرشده مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)،۱۹ پژوهشگر دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پر استناد یک‌درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

اسامی پژوهشگران پر استناد یک‌درصد برتر دنیا از دانشگاه شیراز در سال ۱۴۰۴، بر اساس پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) به شرح زیر است: