درخشش پژوهشگر گچسارانی در کنگره جهانی نفت و انرژی ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله پژوهشی سجاد خدایاری، کارشناس شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران، در بیست و پنجمین کنگره بینالمللی نفت و انرژی ۲۰۲۶ پذیرفته و به عنوان یکی از ده پژوهش برتر بخش آب و انرژی جهان انتخاب شد.
مقاله خدایاری با عنوان «تصفیه پیشرفته پساب صنعتی با استفاده از فناوری تخلیه صفر مایع مبتنی بر انرژی خورشیدی» بر پایه نمونهبرداری و مطالعات میدانی از پساب کارخانه نمکزدایی شماره ۲ گچساران تدوین شده و راهکاری نوآورانه برای مدیریت پایدار آب و کاهش تخلیه پساب در صنایع نفت و انرژی ارائه میدهد.
در این پژوهش، همکاری علمی الهام حیدری، شریعتیفر و حیدری نیز نقش اساسی داشته و تمامی اعضا مطابق اصول اخلاق پژوهش به عنوان نویسندگان مقاله معرفی شدهاند.
وی کارشناس ارشد مهندسی شیمی و از کارکنان تلمبهخانه نفت گوره، در کنگره بینالمللی نفت و انرژی ۲۰۲۶ در جمع ده تحقیق برتر حوزه آب و انرژی جهان قرار گرفت.
این کنگره معتبر جهانی که آوریل سال آینده در ریاض عربستان برگزار میشود، یکی از مهمترین گردهماییهای صنعت انرژی با حضور ۷۰ کشور، ۲۵۰ وزیر و مدیرعامل شرکتهای بزرگ نفتی و شمار زیادی از پژوهشگران برتر جهان است.
