  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۲

درخشش پژوهشگر گچسارانی در کنگره جهانی نفت و انرژی ۲۰۲۶

درخشش پژوهشگر گچسارانی در کنگره جهانی نفت و انرژی ۲۰۲۶

یاسوج-سجاد خدایاری پژوهشگر گچسارانی در کنگره جهانی نفت و انرژی ۲۰۲۶ خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقاله پژوهشی سجاد خدایاری، کارشناس شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، در بیست و پنجمین کنگره بین‌المللی نفت و انرژی ۲۰۲۶ پذیرفته و به عنوان یکی از ده پژوهش برتر بخش آب و انرژی جهان انتخاب شد.

مقاله خدایاری با عنوان «تصفیه پیشرفته پساب صنعتی با استفاده از فناوری تخلیه صفر مایع مبتنی بر انرژی خورشیدی» بر پایه نمونه‌برداری و مطالعات میدانی از پساب کارخانه نمک‌زدایی شماره ۲ گچساران تدوین شده و راهکاری نوآورانه برای مدیریت پایدار آب و کاهش تخلیه پساب در صنایع نفت و انرژی ارائه می‌دهد.

در این پژوهش، همکاری علمی الهام حیدری، شریعتی‌فر و حیدری نیز نقش اساسی داشته و تمامی اعضا مطابق اصول اخلاق پژوهش به عنوان نویسندگان مقاله معرفی شده‌اند.

وی کارشناس ارشد مهندسی شیمی و از کارکنان تلمبه‌خانه نفت گوره، در کنگره بین‌المللی نفت و انرژی ۲۰۲۶ در جمع ده تحقیق برتر حوزه آب و انرژی جهان قرار گرفت.

این کنگره معتبر جهانی که آوریل سال آینده در ریاض عربستان برگزار می‌شود، یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های صنعت انرژی با حضور ۷۰ کشور، ۲۵۰ وزیر و مدیرعامل شرکت‌های بزرگ نفتی و شمار زیادی از پژوهشگران برتر جهان است.

کد خبر 6680984

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها