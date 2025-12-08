  1. استانها
مرادی: مردم ایلام ۳۰۰ راس دام برای زکات اهدا کردند

ایلام - مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: در سال جاری مردم ایلام ۳۰۰ راس دام برای زکات اهدا کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی پویانی صبح دوشنبه در دیدار با مدیرکل امور عشایری استان بیان کرد: این رزمایش با مشارکت اداره کل امور عشایری استان و با هدف مشارکت دامداران استان در پرداخت زکات دام در آینده نزدیک برگزار می‌شود.

وی افزود: با توجه به جمعیت قابل توجه عشایر استان مشارکت حداکثری این قشر در پرداخت زکات می‌تواند نقش مهمی در محرومیت زدایی از استان داشته باشند.

مدیرکل کمیته امداد استان با عنوان اینکه دامداران استان امسال تاکنون بیش از ۳۰۰ رأس زکات دام اهدا کرده آمد گفت: با برگزاری رزمایش دام انتظار می‌رود این رقم افزایش قابل توجهی داشته باشد.

مرادی پویانی همچنین گفت: در چند ماه اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه حدود ۳ هزار نفر به جمعیت مددجویی استان اضافه شده است.

مدیرکل امور عشایری استان نیز در این نشست گفت: کمیته امداد استان از طریق برنامه اشتغالزایی خود نقش مهمی در توسعه دامپروری در بین عشایر استان داشته است.

فرشاد یاسمی افزود: امور عشایری استان باتوجه که رسالتی که برعهده دارد در راستای جمع آوری زکات دام همکاری مناسبی با شورای زکات داشته و در زمینه‌ی برگزاری رزمایش دام استان نیز آماده ی همکاری است.

وی افزود: با توجه به حضور بیش از ۲۵۰۰ دامدار کوچکرو در استان استفاده از چنین ظرفیتی برای توسعه استان و البته خدمات دهی متقابل به این قشر مدنظر است.

