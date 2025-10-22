  1. استانها
  2. ایلام
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

امام جمعه ایلام:زکات عامل همبستگی اجتماعی در جامعه اسلامی است

امام جمعه ایلام:زکات عامل همبستگی اجتماعی در جامعه اسلامی است

ایلام - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: زکات عامل تزکیه فردی و همبستگی اجتماعی در جامعه اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر چهارشنبه در جلسه شورای زکات استان با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی پرداخت زکات گفت: زکات علاوه بر جنبه عبادی، دارای کارکرد تربیتی و اجتماعی گسترده‌ای است و می‌تواند موجب اصلاح سبک زندگی و تقویت همبستگی در جامعه شود.

وی بر اهمیت تبیین صحیح مفهوم زکات برای عموم مردم تأکید کرد و گفت: اگر جایگاه واقعی زکات برای جامعه روشن شود، اکثریت مردم با رغبت و ایمان در این فریضه الهی مشارکت خواهند کرد.

وی افزود زکات در آموزه‌های اسلامی تنها یک امر اختیاری نیست، بلکه یک وظیفه شرعی و حکومتی است که خداوند به پیامبر اسلام فرمان اخذ آن را داده است؛ زیرا پرداخت زکات موجب تزکیه نفس و تقرب به خداوند می‌شود.

کریمی‌تبار با اشاره به آثار روانی زکات تصریح کرد: پرداخت زکات نوعی تمرین عبور از نفس است؛ فردی که سهم فقرا را از مال خود می‌پردازد، با خساست و حرص مبارزه کرده و روح خود را پاک می‌کند. در مقابل، ترک زکات سبب آلوده شدن درآمد و دوری از مسیر الهی می‌شود.

وی زکات را یکی از پایه‌های عدالت اقتصادی و سلامت اخلاقی جامعه دانست و افزود: این فریضه الهی، علاوه بر تأثیر معنوی، موجب ایجاد همدلی، کاهش فاصله طبقاتی، و گسترش روح تعاون در جامعه می‌شود.

امام جمعه ایلام خواستار تلاش بیشتر نهادهای فرهنگی و دینی و همچنین روحانیون برای نهادینه کردن فرهنگ زکات در سطح عمومی شد.

کد خبر 6630963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها