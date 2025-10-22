مرادی:مردم ایلام ۲۴ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی پویانی ظهر چهارشنبه در نشست شورای زکات استان که با حضور استاندار ایلام، نماینده ولی‌فقیه در استان و ائمه جمعه شهرستان‌های تابعه استان برگزار شد بیان کرد: این میزان زکات شامل: زکات غلات، زکات فطریه، زکات دام و سایر اقلام مشمول زکات بوده است.

وی همچنین به مصارف زکات در زمینه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: با توجه به جمع آوری بیش از ۳۰۰ رأس دام زکات، این تعداد صرف ایجاد طرح‌های اشتغال آفرینی دامداری برای مددجویان جویای شغل شده است.

به گفته مدیرکل کمیته امداد استان زکات جمع آوری شده در این استان در زمینه‌های دیگری همچون تهیه‌ی جهیزیه، خدمات درمانی، تحصیل، تأمین مسکن و کمک‌های معیشتی و ابن سبیل خانواده‌های مددجو و نیازمند استان به تعداد بیش از ۵ هزار مورد هزینه شده است.