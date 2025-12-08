  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

نقش مهم ۳۷۰ شرکت دانش بنیان در عبور از چالش‌های صنعت آب

نقش مهم ۳۷۰ شرکت دانش بنیان در عبور از چالش‌های صنعت آب

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست گفت:۳۷۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه آب و آبفا فعالیت می‌کنند که این شرکت‌ها از نقشی کلیدی در عبور از چالش‌های موجود در صنعت آب برخوردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، همزمان با برگزاری بیست‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضلاب، نشست تخصصی «توسعه فناوری‌های نوین در حوزه آب و فاضلاب» با حضور جمعی از مسئولان وزارت نیرو، پژوهشگران، متخصصان و فعالان بخش خصوصی در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد.

در این نشست، سید محمدمهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط‌زیست، به تبیین مأموریت‌ها و وظایف این ستاد و نقش آن در توسعه بازار فناوری‌های نوین پرداخت و با اشاره به فعالیت حدود ۳۷۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه آب و آبفا گفت: این شرکت‌ها می‌توانند نقش کلیدی در عبور از چالش‌های موجود در صنعت آب کشور ایفا کنند، مشروط بر آنکه مورد حمایت و اعتماد جدی قرار گیرند و فرصت حضور در میدان عمل به آنان داده شود.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، انرژی و محیط زیست تأکید کرد: یکی از مأموریت‌های ستاد آب، انرژی و محیط‌زیست، شناسایی فرصت‌ها و معرفی آن‌ها به دستگاه‌های اجرایی و ذی‌نفعان از یک‌سو، و شناسایی چالش‌ها و گلوگاه‌های صنعت از سوی دیگر است.

نوربخش ابراز امیدواری کرد: با تقویت همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی، تحول جدی در بهره‌وری و کارآمدی صنعت آب کشور رقم بخورد.

در ادامه نشست، هفت شرکت دانش‌بنیان آخرین دستاوردهای خود را در زمینه‌های هوشمندسازی شبکه‌ها، نشست‌یابی، بازچرخانی و شیرین‌سازی آب ارائه کردند.

در بخش دیگری از برنامه، تابع‌جماعت، معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو، با تأکید بر ضرورت فناوری و دانش‌بنیان شدن پروژه‌های صنعت آب گفت: توسعه کشور بدون فناوری، پژوهش و شرکت‌های دانش‌بنیان ممکن نیست. بزرگ‌ترین حمایت از این شرکت‌ها، ایجاد بازار و فراهم‌کردن امکان ورود آنان به عرصه رقابت و اجرای پروژه‌هاست.

وی گفت: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از سیاست‌های اصلی و راهبردی وزارت نیروست؛ چراکه مسیر رشد و توسعه از فناوری می‌گذرد و دستیابی به فناوری جز از طریق علم، تحقیق و پژوهش حاصل نمی‌شود.

کد خبر 6681686
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها