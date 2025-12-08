اعلام جزئیات یک کنسرت ویژه در حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «مهرنوا» فرهنگسرای مهر با هدف معرفی هر چه بهتر قابلیتهای موسیقی نواحی ایران ساعت ۱۸ روز پنجشنبه ۲۰ آذر در فرهنگسرای اندیشه میزبان علاقمندان به هنر موسیقی است.
این رویداد هنری به سرپرستی علیرضا سلامت سرپرست گروه سازهای کوبه ای و خوانندگی عباس رسول زاده و علیرضا درویش با هدف حمایت از کودکان مبتلا به سرطان به منظور پاسداشت میراث فرهنگی، احیای بخشی از نغمات بومی و معرفی رنگینکمان موسیقایی ایران به نسل امروز با مشارکت فرهنگسرای اندیشه برگزار می شود.
در توضیحات تکمیلی این کنسرت آمده است:
«گروه موسیقی مهرنوا در این کنسرت تلاش خواهد کرد با بهرهگیری از سازبندی اصیل و ریشههای محلی، مجموعهای از قطعات شناختهشده و کمتر اجراشده موسیقی نواحی را برای علاقهمندان ارائه دهد زیرا موسیقی اقوام ایرانی که از تنوع ریتمها، زبانها، روایتها و سازهای بومی شکل گرفته است بستری مناسب برای انتقال این میراث ارزشمند به مخاطبان و ایجاد آگاهی عمومی را فراهم میآورد.»
علاقه مندان برای حضور در این برنامه می توانند به نشانی خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، فرهنگسرای اندیشه مراجعه کنند.
