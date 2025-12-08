اعلام جزئیات کنسرت جدید ارکستر سمفونیک موسیقی فیلم تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین کنسرت ارکستر سمفونیک موسیقی فیلم تهران روز بیست و یکم آذر سال جاری به رهبری عبدالرضا امیرخانی با اجرای آثاری از موسیقی فیلم ها و سریال های مشهور دنیا در برج میلاد تهران برگزار می‌شود.

در این اجرا قطعاتی از موسیقیِ فیلم‌ها و سریال‌های برجسته‌ای چون «بازی تاج و تخت»، «ارباب حلقه‌ها»، «انتقام جویان»، «ماموریت غیر ممکن»، «میشل استروگف»، «پدرخوانده»، «سینما پارادیزو»، «فتح بهشت»، «تک‌تاز»، «حرفه‌ای» و «خوب – بد – زشت» نواخته می‌شود.

ارکستر سمفونیک موسیقی فیلم تهران مشتمل بر تعدادی از ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر ملی گروه کر تالار وحدت و کر هنرفارابی تهران به رهبری عبدالرضا امیرخانی است که خرداد سال جاری نیز کنسرتی را با اجرای قطعاتی از مشهورترین آثار تاریخ سینما، در تالار وحدت تهران به صحنه رفته بود.

این ارکستر یکی از مجموعه های ارکسترال و تخصصی در حوزه موسیقی فیلم بوده که به گفته دست اندرکارانش طی این سال ها تمامی فعالیت‌هایش را معطوف به موسیقی فیلم‌ها و سریال‌های ماندگار کرده است.

کنسرت ارکستر سمفونیک موسیقی فیلم تهران جمعه ۲۱ آذر از ساعت ۲۱ در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار می‌شود.