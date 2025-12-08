«خانوم ماه» را صوتی بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب گویای «خانوم ماه» اثر تقریظ شده مقام معظم رهبری منتشر شد.
کتاب «خانوم ماه: روایتی از زن بدون هیچ پسوندی...»، داستان زندگی بانو «ناز علینژاد» همسر شهید «شیرعلی سلطانی» است که به تازگی مفتخر به دریافت تقریظ مقام معظم رهبری شده است. ایشان در این تقریظ بیان کردهاند که کتاب «خانوم ماه» روایت عشق و ایمان است و نگارنده توانسته با ادبیات شیوا و سلیقه رنگین خود، از این عشق و ایمان پردهبرداری کند.
کتاب گویای «خانوم ماه» به کارگردانی مهرنوش محتشمی در قالب کتاب گویای نمایشی منتشر شده که سید علی میرطالبیپور، علیرضا کوهپیما، مهدی ملکان، فریبا بکلو، مهدیه محبوبی، سرور رخشانی، لیلا مددی و کوروش احسانی از بازیگران آن هستند و روایت اثر را مهرخ افضلی و حسن همایی بر عهده دارند.
کتاب گویای «خانوم ماه» ۲۸ آبان در سایت ایران صدا بارگذاری شده که در این مدت محدود تاکنون ۱۳ هزار و ۶۸۸ بازدید داشته و ۲۲۱۴ نفر آن را دانلود کردهاند و ۱۶هزار و ۲۴۰ آن را شنیدهاند.
کتاب «خانوم ماه» در سه فصل و در قالب داستانهای کوتاه اما پیوسته، مسیری عاشقانه و سرشار از ایثار همسر شهید شیرعلی سلطانی را پیش روی خواننده میگذارد. این اثر به قلم ساجده تقیزاده نوشته شده است. نویسنده برای نگارش این اثر پنج سال زمان گذاشته و سعی کرده تا با پایبندی به مستندات و مصاحبهها، کمترین دخل، تصرف و تصور تخیل را نسخه چاپی در روایت داشته باشد.
نسخه چاپی این اثر با استقبال خوب مخاطبان تاکنون در بیست و چهار نوبت تجدید چاپ شده است و در سایت انتشارات بهنشر www.behnashr.ir با ۳۰ درصد تخفیف به علاقهمندان عرضه میشود.
