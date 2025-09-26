به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظّم انقلاب اسلامی چندی پیش، پس از مطالعه سه کتاب «خانومْ ماه»، «تبِ ناتمام» و «همسفرِ آتش و برف» بر آنها تقریظ نوشتهاند.
سه کتاب به روایتهایی از زندگی قهرمانبانوانایرانی، همسران و مادر سه شهید دوران دفاع مقدس، به شرح زیر میپردازد:
«خانومْ ماه» داستانی از زندگی خانمْناز علینژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی اهل شیراز است. این داستان در سه فصل جداگانه روایت میشود و از زندگی و انتخابهای خانمْناز میگوید. ساجده تقی زاده نگارش این کتاب را بر عهده داشته و بهنشر ناشر آن است.
کتاب «تب ناتمام» روایت زندگی خانم شهلا منزوی مادر جانباز شهید حسین دخانچی از قم است که ۱۷ سال عاشقانه و صبورانه فرزند جانبازش را پرستاری کرده است. شهید «حسین دخانچی» سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر جانباز قطع نخاع از ناحیه گردن شد و در سال ۱۳۸۱ به دلیل عوارض مجروحیت به شهادت رسید. زهرا حسینی مهرآبادی نویسندهی کتاب و انتشارات حماسهییاران ناشر آن است.
«همسفر آتش و برف» رمان مستندی است از روایت خانم فرحناز رسولی همسر شهید سعید قهاری از زندگی پرفراز و نشیب این سردار شهید. انتشارات روایت فتح ناشر این کتاب و فرهاد خضری نویسنده آن است.
تقریظ حضرت آیتالله خامنهای بر این سه کتاب، در آبانماه ۱۴۰۴ و در ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلاماللهعلیها و هفتۀ کتاب، توسط مؤسسۀ پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی منتشر خواهد شد.
