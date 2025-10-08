در ادامهٔ درخشش آثار فاخر دفاع مقدس، کتاب «خانم ماه» نوشته ساجده تقی‌زاده اخیراً مفتخر به دریافت تقریظ مقام معظم رهبری شد. این کتاب پیش از این با استقبال خوب مخاطبان مواجه و به چاپ‌ یازدهم رسیده است. اکنون با تقریظ مقام معظم رهبری، جایگاه والای خود را در ادبیات پایداری تثبیت کرد.

«خانم ماه» دومین اثر از یک پروژهٔ پنج‌گانه در انتشارات به‌نشر به دبیری اکبر صحرایی از نویسندگان، پژوهشگران و دبیران پیشکسوت و اثرگذار در عرصه ادبیات پایداری و دفاع مقدس است که پیش‌تر، کتاب «آخرین فرصت» نوشته سمیرا اکبری از همین مجموعه، موفق به دریافت تقریظ شده بود.

به همین مناسبت اکبر صحرایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره پروژه پنج‌گانه آثار دفاع مقدس در انتشارات به‌نشر گفت: چند سال پیش با انتشارات به‌نشر در موضوع خلق و تولید پنج اثر فاخر دفاع مقدس، همکاری می کردم که یکی از آن‌ها سال گذشته موفق به تقریظ رهبری شد کتاب «آخرین فرصت» نوشته سمیرا اکبری که پیش از آن هم به دفعات به چاپ رسیده بود. اخیرا نیز کتاب «خانوم ماه» نوشته ساجده تقی‌زاده تقریظ مقام معظم رهبری را گرفته است.

صحرایی در پاسخ به این پرسش که «به نظر شما کتاب خانم ماه بهتر است یا آخرین فرصت؟» اظهار کرد: پرسش کدامیک بهتر است؟ مانند این است که از پدری بپرسی کدامیک از فرزندانت را بیشتر دوست داری. به قول شیرازی‌ها؛ هر گُلی بوی خوش خود را دارد. «آخرین فرصت» عطر خاص خود را دارد و «خانم ماه» نیز عطر منحصربه‌فرد خود. هر دو اثر، با وجود اینکه اولین تجربه‌های نویسندگان جوان و مستعدی چون ساجده تقی‌زاده و سمیرا اکبری بودند، در نتیجهٔ فرآیندی دقیق، با جلسات متعدد و بازنویسی، تراش، فرم، حذف، فصل‌بندی و با گذاشتن «ریش گرو» برای باورپذیری، به ثمر نشستند.

نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات پایداری در ادامه به معرفی و واکاوی کتاب «خانم ماه» پرداخت و بیان کرد: کتاب«خانم ماه»، زندگی پرتلاش، دغدغه‌مند و عجیب همسر شهید شیرعلی سلطانی را از دوران خواستگاری تا جنگ روایت می‌کند. شوهری بی‌بدیل و قهرمان که خود را نوکر، شاعر و نوحه‌خوان امام حسین(ع) می‌دانست.

صحرایی در ادامه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد «خانم ماه» اشاره کرد و افزود: قلب تپندهٔ این کتاب، بر سه پایه استوار است. نخست مصاحبهٔ دقیق و زیرکانهٔ نویسندهٔ مستعد، ساجده تقی‌زاده است. دوم اینکه، صداقت و راستگویی بی‌بدیل «خانم ماه»، همسر شهید که زندگی خصوصی و رنج‌هایش را بی‌سانسور روایت کرد.

وی افزود: بخش دیگر و به‌راستی شگفت‌انگیز داستان، به شهید شیرعلی سلطانی بازمی‌گردد که پیش از اعزام به آخرین جبهه، نحوهٔ شهادت خود را پیش‌بینی و قبر خود را بدون سر، حفر کرد و عازم جبهه شد. او در عملیات فتح‌المبین سال ۱۳۶۱ بر روی تپه ۱۱۰، دقیقاً مطابق با همان پیش‌بینی به شهادت رسید.

به گفته این نویسنده، بعد از شهادت شهید شیرعلی سلطانی، داستان با ورود فعال‌تر شخصیت خانم ماه، برای مبارزه و تلاش در جبههٔ زندگی آغاز می‌گردد و ابعاد حماسه‌ای دیگری از ایستادگی یک زن مسلمان را به تصویر می‌کشد. آن جایی که همسرشهید با انبوهی از مصائب و چندین فرزند، مبارزهٔ تنهایانه‌اش را در جبههٔ زندگی شروع می‌کند.

صحرایی با بیان اینکه موفقیت کتاب «خانوم ماه» نشان‌دهندهٔ ظرفیت بالای سوژه‌های اصیل دفاع مقدس و توانمندی نسل جدید نویسندگان در بازآفرینی این روایت‌های ماندگار است، تأکید کرد: «خانم ماه» تنها یک کتاب نیست؛ یک رمان مستند تاثیرگذار و زیبای ناب ایرانی است که هم روایتی عاشقانه دارد، هم حماسی و هم عرفانی است. دریافت تقریظ مقام معظم رهبری بر این کتاب، پاداش صبر و صداقت راوی، نویسنده و همچنین هنرمندی ناشری است که به آثار جوانان میدان داد.