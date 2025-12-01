به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ملایی در جلسه شورای اسلامی شهر قم ظهر دوشنبه با تحلیل نشانه‌های بصری و پیام‌های دیدار غیر مستقیم اخیر رهبر انقلاب با بسیجیان گفت: این سخنرانی علاوه بر محتوای ارزشمند و قابل تأمل، واجد نکاتی درباره فضا، چیدمان و زبان بدن بود که پیام‌های مهمی برای داخل کشور و جبهه مقاومت به همراه داشت.

وی با اشاره به جایگاه میز در این سخنرانی بیان کرد: استقرار حضرت آقا پشت میز، نشانه‌ای از انتقال پیام رسمی، مقتدرانه و هدفمند است که هم مسئولان داخلی و هم مخاطبان فراملی باید آن را دریافت کنند.

ملایی افزود: طراحی پنج‌ضلعی میز و استفاده از نقوش اسلیمی در آن نیز حامل پیام اصالت و اتکا به مبانی معنوی در ابلاغ پیام رسمی نظام است و این نشانه‌ها بیانگر انتقال پیامی مبتنی بر توکل و توسل و نیز برآمده از هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به حضور پرچم در دو سوی رهبر معظم انقلاب، این نماد را نشانه‌ای از اعلام رسمی پیام ایران اسلامی نسبت به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی دانست و گفت: چینش پرچم در دو طرف، تأکید بر این مفهوم دارد که پیام مطرح‌شده، پیام ملت و نظام است و از هر دو سو مورد توجه و مراقبت قرار دارد.

ملایی همچنین درباره نوع میکروفون مورد استفاده در این دیدار توضیح داد: میکروفون هشتی که پایه‌های آن به صورت باز طراحی شده، برخلاف سایر مدل‌ها که برخی حالت بسته دارند، القاکننده حالت ایستادگی و اقتدار است و از منظر نمادشناسی، با الگوهای حرکتی در رشته‌های رزمی نیز قابل تطبیق است.

وی افزود: چینش تصویر امام خمینی (ره) در سمت راست رهبر معظم انقلاب و در ارتفاع بالاتر از پرچم نیز پیام مشخصی برای جبهه مقاومت و مخاطبان داخلی دارد و اینکه تمامی جهت‌گیری‌ها و پیام‌های رهبری در امتداد راه و منظومه فکری بنیان‌گذار انقلاب اسلامی است.

ملایی همچنین رنگ پس‌زمینه قهوه‌ای را یکی از عناصر قابل توجه در این دیدار دانست و گفت: این رنگ در مقابل رنگ‌هایی چون آبی و سبز که پیام صمیمیت و آرامش را منتقل می‌کنند، حامل مفاهیمی از جنس اقتدار و صلابت است؛ نکته‌ای که با مضمون بیانات حضرت آقا در این دیدار همخوانی دارد.

وی در ادامه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع اسراف، خواستار تشکیل کمیته بهره‌وری و صرفه‌جویی در شهرداری قم شد و گفت: با توجه به اینکه همه هزینه‌های شهری از محل منابع مردمی تأمین می‌شود، دقت در نحوه هزینه‌کرد و مدیریت بهینه منابع ضرورتی جدی است.