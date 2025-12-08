به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های همگانی، طی حکمی از سوی علی خلیلی رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی سهراب آزاد به عنوان رئیس انجمن کراسفیت منصوب و معرفی شد.

سهراب آزاد پیش از این هم سابقه ۸ ساله در ریاست انجمن کراسفیت را در کارنامه خود دارد.

سهراب آزاد پس از دریافت حکم ریاست انجمن کراسفیت ضمن قدردانی از توجه و پیگیری وزارت ورزش در این زمینه گفت: ابتدا باید از وزیر محترم ورزش، معاون ورزش قهرمانی، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و سایر همکاران تشکر ویژه داشته باشم که سبب شدند کراسفیت به خانه خودش و جایگاه اصلیش بازگردد. حضور در فدراسیون ورزش‌های همگانی باعث افتخار است و امیدوارم با همکاری رئیس این فدراسیون کراسفیت را دوباره به روزهای خوبش بازگردانیم.

وی با اشاره به اینکه کراسفیت از ۲۰ خرداد دچار وقفه در عملکردش شده، عنوان داشت: ما با قدرت آمدیم تا کراسفیت همانند سال‌های گذشته در اوج باشد هر چند که مدت شش ماهه توقف عملکرد کار را کمی دشوار کرده اما با کمک اعضای خانواده بزرگ کراسفیت دوباره مسابقات کشوری، لیگ و دوره‌های آموزشی را با کیفیت آغاز می‌کنیم. از تمام خانواده بزرگ کراسفیت تقاضا دارم همانند گذشته برای پویایی این رشته و انجام برنامه‌های پیش رو همدل و همراه شوند و در کم‌ترین فرصت ممکن به مسیر اصلی‌مان برگردیم.