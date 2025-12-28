سرنوشت مسابقات کراسفیت کیش در انتظار تصمیم شورای تأمین

محمد ناصر نجف‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسائل مطرح‌شده پیرامون لغو مسابقات «کراسفیت ایلند گیمز» به میزبانی کیش اظهار داشت: تا این لحظه هیچ تصمیم قطعی درباره لغو این مسابقات اتخاذ نشده و اخبار منتشرشده در این خصوص صحت ندارد.

وی ادامه داد: قرار است احتمالاً طی روزهای آینده جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه برگزار شود تا تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه صورت گیرد. به همین دلیل نمی‌توان در حال حاضر از لغو کامل مسابقات صحبت کرد.

معاون ورزش و تفریحات سالم کیش با اشاره به لغو مسابقات سه‌گانه به دلیل شرایط جوی افزود: لغو این رویداد ورزشی باعث شد شایعاتی درباره احتمال لغو مسابقات کراسفیت نیز مطرح شود اما همه چیز منوط به نظر نهایی شورای تأمین است و در صورت صدور مجوز مسابقات طبق برنامه برگزار خواهد شد.

نجف‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا انجمن کراسفیت پیگیر برگزاری مسابقات است یا خیر؟ تصریح کرد: انجمن کراسفیت پیگیری‌های لازم را انجام داده و هماهنگی‌ها در حال انجام است. پس از برگزاری جلسه و اعلام نظر نهایی نتیجه به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.