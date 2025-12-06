علی خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتقال انجمن کراس‌فیت به زیرمجموعه این فدراسیون و رویکرد جدید در توسعه این رشته اظهار کرد: کراس‌فیت به‌طور کامل یک رشته همگانی است؛ رشته‌ای که در عین همگانی بودن البته بعد رقابتی هم دارد. من اعتقاد دارم رقابت‌پذیری در تمام رشته‌های همگانی ضروری است زیرا ایجاد انگیزه می‌کند و باعث توسعه آن رشته می‌شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی افزود: ما حتی برای فعالیت‌های روزانه مردم در پارک‌ها نیز الگوهای رقابتی تعریف کرده‌ایم. در طرح «پارک فعال» حرکات استاندارد و علمی را به‌صورت رویداد رقابتی برگزار می‌کنیم و برترین‌ها را معرفی می‌کنیم. کراس‌فیت هم از این قاعده مستثنی نیست و رویدادهای رقابتی، آموزشی، مربیگری و مدرسی آن با قوت دنبال خواهد شد.

توسعه همگانی هدف اصلی

وی با تأکید بر نقش سلامت جامعه ادامه داد: ماهیت این رشته همگانی است و جذابیت آن می‌تواند عموم مردم را درگیر کند؛ ما در کنار برنامه‌های رقابتی، جشنواره‌ها و رویدادهای همگانی را برای ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت عمومی برگزار خواهیم کرد.

ساختار انجمن کراس‌فیت و همکاری با وزنه‌برداری

خلیلی درباره وضعیت ساختاری انجمن توضیح داد: کراس‌فیت به‌عنوان یکی از انجمن‌های زیرمجموعه فدراسیون فعالیت خواهد کرد. اکنون ۳۱ انجمن و کمیته در ساختار ما فعال هستند و این انجمن نیز به همین شکل راهبری می‌شود و از آن حمایت می‌کنیم.

وی درباره همکاری با فدراسیون وزنه‌برداری نیز گفت: این رشته اکنون به خانه اصلی خود برگشته است. تصمیم گذشته برای انتقال آن به وزنه‌برداری یک مصلحت بود؛ اما امروز بنا بر سیاست وزارت ورزش دوباره این رشته به فدراسیون همگانی بازگشته است. البته همکاری ما با فدراسیون وزنه‌برداری ادامه دارد. ما با آقای انوشیروانی رفاقت و همکاری قدیمی داریم و اگر بتوانیم از بستر کراس‌فیت به استعدادیابی و توسعه قهرمانی وزنه‌برداری کمک کنیم حتماً این کار را انجام خواهیم داد.

رویدادهای فصلی و برنامه‌های فدراسیون

رئیس فدراسیون در پاسخ به برنامه‌های جاری در ورزش همگانی اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و برخی تعطیلی‌ها تلاش کردیم رویدادی طراحی کنیم که سطح فعالیت بدنی مردم کاهش پیدا نکند. رویداد ملی «گامیران؛ راه برو و جایزه بگیر» به مدت هشت هفته در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: در حوزه سالمندان، زنان، کودکان و خانواده رویدادهای گسترده‌ای در سراسر کشور در جریان است. در حوزه ورزش‌های روزانه طرح «ماوا» استقبال بسیار خوبی داشته و تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پارک در این سامانه ثبت شده‌اند. هدف ما فراهم کردن دسترسی آسان و ارزان مردم به ورزش نزدیک محل سکونتشان است.

خلیلی درباره کارکرد سامانه «ماوا» توضیح داد: این سامانه اطلاعات ورزشی موردنیاز مردم، مربیان دارای صلاحیت و ایستگاه‌های فعال ورزشی را معرفی می‌کند. تلاش ما این است که ورزش روزانه و پیاده‌روی به‌عنوان یک فرهنگ نهادینه شود.

توصیه‌های ورزشی در روزهای آلوده

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی درباره ورزش در هوای آلوده گفت: ورزش‌های هوازی در شرایط آلودگی هوا توصیه نمی‌شود چون اکسیژن زیادی وارد ریه‌ها می‌شود و می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ اما پیاده‌روی سبک با رعایت اصول و در ساعات کم‌خطرتر به ویژه صبح زود قابل انجام است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تلاش می‌کنیم برنامه‌ها را به اماکن سرپوشیده با تهویه مناسب منتقل کنیم و هیئت‌های استانی نیز با هماهنگی ادارات کل این جابه‌جایی را انجام می‌دهند تا حداقل فعالیت بدنی مردم حفظ شود. ورزش همگانی تعطیل‌بردار نیست و باید در هر شرایطی برای آن راه‌حل داشته باشیم.