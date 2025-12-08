  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

آزادی ۳۰ زندانی جرائم غیرعمد در سیستان و بلوچستان

زاهدان - در آستانه میلاد با سعادت حضرت زهرا(س) و روز مادر ۳۰ زندانی جرائم غیرعمد در سیستان و بلوچستان به همت خیرین آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میر امامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از آزادی ۳۰ زندانی جرایم غیرعمد در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و این اقدام را جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در استان عنوان کرد.

مدیرکل ستاد دیه استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از زندانیان جرایم مالی به‌صورت سهوی و ناخواسته گرفتار حبس شده‌اند، بیان کرد: این افراد از دل همین جامعه هستند که به دلیل بدهی‌های مالی و شکات خصوصی در شرایط دشوار به سر می‌برند و حمایت اجتماعی از آنان می‌تواند نقش مهمی در بازگشت آرامش به خانواده‌هایشان داشته باشد.

وی با دعوت از خیرین، نیکوکاران، علما، روحانیون، مدیران و فعالان مؤسسات خیریه برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه افزود: خانواده‌های بسیاری چشم‌انتظار آزادی عزیزان خود هستند و همدلی مردم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگشت این زندانیان به آغوش خانواده‌هایشان ایفا کند.

میر امامی با تشریح جزئیات این اقدام گفت: مجموع بدهی این زندانیان ۲۴۱ میلیارد تومان بوده که با گذشت بخشی از شکات، همکاری دستگاه قضائی و اداری استان و مشارکت خیرین، مبلغ شش میلیارد تومان از محل کمک‌های بلاعوض ستاد دیه پرداخت شد و شرایط آزادی آنان فراهم گردید.

وی در پایان تصریح کرد: تداوم کمک‌های مردمی می‌تواند زمینه‌ساز آزادی تعداد بیشتری از زندانیان جرایم غیرعمد در آینده نزدیک باشد و نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.

