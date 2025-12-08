آزادی ۳۰ زندانی جرائم غیرعمد در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میر امامی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از آزادی ۳۰ زندانی جرایم غیرعمد در آستانه ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و این اقدام را جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در استان عنوان کرد.

مدیرکل ستاد دیه استان سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از زندانیان جرایم مالی به‌صورت سهوی و ناخواسته گرفتار حبس شده‌اند، بیان کرد: این افراد از دل همین جامعه هستند که به دلیل بدهی‌های مالی و شکات خصوصی در شرایط دشوار به سر می‌برند و حمایت اجتماعی از آنان می‌تواند نقش مهمی در بازگشت آرامش به خانواده‌هایشان داشته باشد.

وی با دعوت از خیرین، نیکوکاران، علما، روحانیون، مدیران و فعالان مؤسسات خیریه برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه افزود: خانواده‌های بسیاری چشم‌انتظار آزادی عزیزان خود هستند و همدلی مردم می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بازگشت این زندانیان به آغوش خانواده‌هایشان ایفا کند.

میر امامی با تشریح جزئیات این اقدام گفت: مجموع بدهی این زندانیان ۲۴۱ میلیارد تومان بوده که با گذشت بخشی از شکات، همکاری دستگاه قضائی و اداری استان و مشارکت خیرین، مبلغ شش میلیارد تومان از محل کمک‌های بلاعوض ستاد دیه پرداخت شد و شرایط آزادی آنان فراهم گردید.

وی در پایان تصریح کرد: تداوم کمک‌های مردمی می‌تواند زمینه‌ساز آزادی تعداد بیشتری از زندانیان جرایم غیرعمد در آینده نزدیک باشد و نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کند.