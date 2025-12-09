  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

عتباتی: ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد در آذربایجان غربی آزاد می شوند

ارومیه - رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی گفت: به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) زمینه آزادی ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد در استان فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی ظهر سه شنبه در چهاردهمین نشست هیئت امنای ستاد دیه استان آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: خوشحالم که در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، ۷ مادر سرپرست خانوار جزو آزادشدگان امروز هستند. این زیباترین هدیه به ساحت بانوی دو عالم و مردم نجیب آذربایجان‌غربی است.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به آخرین جشن گلریزان زندان ارومیه که با حضور استاندار و بیش از ۷۰ خیر برجسته برگزار شد، افزود: از همان شب تا به امروز ۱۰۷ زندانی آزاد شدند و ۵۷ نفر از ۷۰ پرونده در چهاردهمین جلسه هم از تعهدات همان جشن تأمین شده و تا آخر هفته به خانه برمی‌گردند.

عتباتی خطاب به خیرین گفت: خیرین سرمایه بزرگ اجتماعی ما در قدرت اجرایی برنامه‌های اصلاحی زندانبانی اسلامی هستند هر کمک شما خیرین یعنی یک خانواده نجات‌یافته و چند کودک از آسیب اجتماعی در امان می‌مانند.

ستاد دیه آذربایجان‌غربی در سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۶۰۰ زندانی جرایم غیرعمد را آزاد کرده و هم‌اکنون درصدد شناسایی و معرفی زندانیان نیازمند زن برای آزادی به مناسبت سالروز میلاد حضرت زهرا (س) است.

