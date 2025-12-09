عتباتی: ۷۰ زندانی جرایم غیرعمد در آذربایجان غربی آزاد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی ظهر سه شنبه در چهاردهمین نشست هیئت امنای ستاد دیه استان آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: خوشحالم که در آستانه میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، ۷ مادر سرپرست خانوار جزو آزادشدگان امروز هستند. این زیباترین هدیه به ساحت بانوی دو عالم و مردم نجیب آذربایجان‌غربی است.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به آخرین جشن گلریزان زندان ارومیه که با حضور استاندار و بیش از ۷۰ خیر برجسته برگزار شد، افزود: از همان شب تا به امروز ۱۰۷ زندانی آزاد شدند و ۵۷ نفر از ۷۰ پرونده در چهاردهمین جلسه هم از تعهدات همان جشن تأمین شده و تا آخر هفته به خانه برمی‌گردند.

عتباتی خطاب به خیرین گفت: خیرین سرمایه بزرگ اجتماعی ما در قدرت اجرایی برنامه‌های اصلاحی زندانبانی اسلامی هستند هر کمک شما خیرین یعنی یک خانواده نجات‌یافته و چند کودک از آسیب اجتماعی در امان می‌مانند.

ستاد دیه آذربایجان‌غربی در سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۶۰۰ زندانی جرایم غیرعمد را آزاد کرده و هم‌اکنون درصدد شناسایی و معرفی زندانیان نیازمند زن برای آزادی به مناسبت سالروز میلاد حضرت زهرا (س) است.