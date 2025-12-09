۱۰ زندانی جرائم غیر عمد در خراسان جنوبی آزاد شدند

غلامرضا حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳۱ زندانی جرائم غیر عمد از زندان‌های خراسان جنوبی آزاد شدند، اظهار کرد: ۱۰ نفر از این زندانیان با کمک خیران و ستاد دیه استان و کشور در ایام فاطمی و در قالب اجرای پویش «نذر فاطمی» از زندان‌های خراسان جنوبی آزاد شده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: مجموع بدهی این زندانیان مبلغ ۱۸ میلیارد و ۵۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بود که مبلغ یک میلیارد و ۸۴ میلیون و ۲۸۰ هزار ریال اعسار این پرونده‌ها در دادگستری‌های استان پذیرفته شد.

حسین پور ادامه داد: همچنین در این ارتباط مبلغ ۱۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه از طریق بانک‌ها به این مددجویان پرداخت شد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: مبلغ ۱۳ میلیارد و ۶۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال هم گذشت شاکیان بوده و میزان کمک ستاد دیه استان و کشور هم در این زمینه یک میلیارد و ۷۳۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بوده است.

حسین پور ادامه داد: روز گذشته هم در ادامه پیگیری‌های انجام شده برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد، هفت نفر از این زندانیان، با کمک خیرین، ستاد دیه استان، ستاد دیه کشور و گذشت شاکیان از زندان آزاد شدند.

وی تصریح کرد: مجموع بدهی این زندانیان مبلغ ۱۹۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال بود که با پیگیری‌های انجام شده در این زمینه در ستاد دیه خراسان جنوبی، همکاری مددکاران شاغل در زندان‌ها و گفتگو با شکات، مبلغ ۷۰ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال گذشت شاکیان در این خصوص گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: برای آزادی این مددجویان مبلغ ۶ میلیارد و ۶۹۰ میلیون ریال از طریق ستاد دیه پرداخت شد و مبلغ ۱۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعسار این پرونده‌ها هم در دادگستری‌های استان پذیرفته شد.

حسین پور در ادامه بیان کرد: مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هم تسهیلات قرض الحسنه از طریق بانک‌ها به مددجویان مورد نظر پرداخت شده است