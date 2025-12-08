هرمزی: ۳۱۰ کیلومتر مسیر ریلی و تونلی در تهران داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در همایش هوشمندسازی مترو که به میزبانی این شرکت برگزار شد، ضرورت حرکت به سمت هوشمندسازی هر چه سریع‌تر فرآیندها و راهبردهای اجرایی در حوزه صنعت ریلی کشور را متذکر شد و گفت: اساساً صنایعی مانند خطوط ریلی و به تبع آن صنعت مترو نیازمند حرکت همسو با فن‌آوری‌های روز دنیا بوده و در سال‌های اخیر شاهد اقدامات ارزنده‌ای در این خصوص بوده‌ایم.

وی گفت: در شهر تهران که هم اکنون ۳۱۰ کیلومتر مسیر ریلی – تونلی و ۱۶۱ ایستگاه فعال داریم، هوشمندسازی در زمینه نحوه استفاده از ادوات و تجهیزات و همچنین بهره‌مندی از دانش هوش مصنوعی، یک ضرورت انکارناپذیر به حساب می‌آید چرا که موضوع کاهش خطاهای انسانی و ایمنی خیل عظیم مسافران روزانه شبکه مترو مطرح است.

هرمزی افزود: در شرایط موجود که بحث‌های ترافیکی و آلودگی هوای کلانشهرهای کشور بیش از هر زمان دیگر مدنظر قرار گرفته است، بیشترین توجه در حوزه حمل و نقل عمومی به گسترش شبکه مترو معطوف شده است؛ طبیعتاً حصول بهره‌وری بیشتر از این سیستم حمل و نقلی و لزوم رعایت موارد ایمنی هر چه دقیق‌تر، با استفاده از علوم روز دنیا و خصوصاً هوشمندسازی صنایع مرتبط میسر می‌شود.

وی گفت: با این نگاه، اهمیت برگزاری همایش‌های علمی مرتبط مضاعف شده و غایت مطلوب آن است که دستاوردها و خروجی چنین نشست‌هایی در مرحله عمل نیز به کار آید؛ این امر خصوصاً در حوزه صنعت مترو، نتایج عینی و ملموسی به دنبال خواهد داشت.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، پروژه هوشمندسازی پردیس مسافری شرق که در ششمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران موفق به کسب عنوان برتر شد را نمونه‌ای از حرکت درست و قابل قبول به سمت تحول دیجیتالی در امور مربوط به زندگی روزمره مردم قلمداد کرد و تداوم چنین رویکردی در امور ساخت و سازی و تجهیزاتی پیش رو را از دست اندرکاران شرکت مترو تهران خواستار شد.