  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۱

مستند اجتماعی «کد ۷۰۰» به بخش ایران جشنواره سینماحقیقت راه یافت

مستند اجتماعی «کد ۷۰۰» به بخش ایران جشنواره سینماحقیقت راه یافت

اداره کل فرهنگی شهرداری تهران اعلام کرد: مستند «کد ۷۰۰» درباره زندگی خانواده‌ای غیرنظامی قربانی جنگ ۱۲ روزه، به بخش ایران نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند بلند «کد ۷۰۰» به کارگردانی مینا قاسمی زواره و تهیه‌کنندگی فرید ابراهیمی، محصول اداره کل فرهنگی شهرداری تهران با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، به بخش ایران نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، راه یافت.

اداره کل فرهنگی شهرداری تهران در کنار فعالیت‌های فرهنگی و مناسبتی میدانی در دوره اخیر مدیریت شهری با تولید، حمایت و مشارکت از آثار سینمایی، انیمیشن و مستندهای موفقی نظیر انیمیشن سینمایی رویاشهر، مستند من بلاگر نیستم، فیلم سینمایی شور عاشقی و… در جشنواره‌های مختلف ملی و بین المللی حضور موفق داشته است.

«کد ۷۰۰» یک مستند اجتماعی و روایت زندگی یکی از خانواده‌های قربانی حمله خصمانه اسرائیل به ایران و جنگ ۱۲ روزه از معراج شهدا تا شمال کشور است. خانواده‌ای غیرنظامی از قشر متوسط جامعه که جنگ تحمیلی و از دست دادن فرزندشان زندگی آنها را دگرگون کرد.

این فیلم در زمان جنگ تا بعد از آتش‌بس در معراج شهدا و بهشت زهرا بخش‌هایی از تاریخ جنگ ۱۲ روزه را در خود ثبت و ضبط کرده که کمتر دیده شده است.

کد ۷۰۰ در روزهای آتش‌بس که بسیاری از مردم به زندگی عادی بازگشتند، روزهای اوج سختی و بحران زندگی خانواده‌هایی را به تصویر کشیده که هر کدام به دنبال پیدا کردن پیکر عزیز خود شبانه روز انتظار می‌کشند و هنوز جنگ برایشان تمام نشده است.

گفتنی است نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

کد خبر 6682023

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها