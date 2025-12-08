حجت الاسلام اشجری: ایام الله هشتم و نهم دی یک قیام تاریخی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری صبح دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت یوم الله نهم دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت) با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت یومالله نهم دی در استان، گفت: مردم گیلان یک روز زودتر از سراسر کشور در صحنه مبارزه با فتنه سال ۱۳۸۸ حاضر شدند و حماسه هشتم دی را خلق کردند و پیشتازان و طلایهداران بصیرت نام گرفتند.
وی با بیان اینکه یوم الله نهم دی پاسخ کوبنده ملت انقلابی ایران به فتنهگران بود، اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی قبل از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ فتنه پیچیدهای را شکل دادند و با سوءاستفاده از افراد فریبخورده و بهرهمندی از تمام ظرفیتهای داخلی و خارجی و کشاندن برخی به خیابانها، نقشه براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی را در سر میپروراندند.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری، انتخابات سال ۱۳۸۸ با مشارکت ۸۵ درصدی قریب به ۴۰ میلیون نفر را یکی از باشکوهترین انتخابات نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: فتنهگران با دروغ تقلب به اعتبار و جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی آسیب زدند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، یکی از مهمترین ویژگی اصحاب فتنه ۸۸ را قانونشکنی و قانونگریزی بیان کرد و افزود: دشمنان قسمخورده انقلاب اسلامی با تشکیل جبههای واحد و بهانه قرار دادن ادعای دروغین تقلب در انتخابات، اصل نظام را هدف گرفته بودند.
وی به نقش استکبار جهانی و رژیم نامشروع و جنایتکار صهیونیستی در طراحی و پشتیبانی فتنه ۸۸ با نیت براندازی نظام اشاره کرد و گفت: آتشزدن خیمه امام حسین (ع)، رقص و پایکوبی در خیابانها، سردادن شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران و پارهکردن عکس معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، ماهیت ضددینی و ضدانقلابی فتنهگران را فاش ساخت.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه ایام الله نهم دی برای مردم ایران و هشتم دی برای مردم گیلان یک قیام تاریخی بود، اظهار کرد: این حماسه بزرگ حرکتی برخاسته از ولایتمداری، بصیرت دینی، لحظهشناسی و حضور به موقع در صحنه بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، هدایت هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایمان عمیق مردم و بصیرت دینی را از جمله عوامل زمینهساز حماسههای ایام الله نهم و هشتم دی دانست و تصریح کرد: عشق ریشهدار مردم ایران به ساحت نورانی حضرت سیدالشهدا (ع)، عامل قدرتمندی در خلق این حماسه بود.
وی با بیان اینکه حضور آگاهانه، گسترده و پرشور مردم در صحنه مبارزه با فتنهگران سال ۸۸ آنقدر مهم و مؤثر بود که از آن تعبیر به انقلاب سوم شده است، تاکید کرد: مردم غیور، ولایتمدار و بصیر گیلان خالقان حماسه بیبدیل هشتم دی بودند که این روز بزرگ را در تاریخ این کشور ثبت کردند و مورد تقدیر رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنهای (مد ظله العالی) قرار گرفتند.
حجتالاسلام والمسلمین اشجری از رسانهها و فعالان فرهنگی و صاحبان تریبون خواست تا گنجینه خاطرات پیشگامان و علمداران حماسه هشتم دی گیلان را بازگشایی کنند و ادامه داد: تبیین و یادآوری ایام الله هشتم و نهم دی موجب آگاهی و بصیرتافزایی نسل جوان و تقویت جریان انقلاب اسلامی میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان بر ضرورت بصیرتافزایی در جامعه تاکید کرد و افزود: امروز فتنهها با نفوذ جریان غربگرا و ایجاد شبهات گسترده شکل تازهای به خود گرفته است که باید در برابر این دسیسهها هوشیار بود.
وی با تاکید بر اهمیت بهرهمندی حداکثری از ظرفیت دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و تشکلهای مردمی، گفت: ابعاد خسارتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فتنه ۸۸ با برگزاری نشستهای بصیرتی در مساجد، بقاع متبرکه و مراکز آموزشی و دانشگاهی تبیین شود.
در پایان این نشست ۱۴۸ مصوبه به منظور بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در استان گیلان به تصویب اعضا رسید.
