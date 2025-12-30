۹ دی نقطه پایان فتنه و نماد پیوند امت با ولایت است

حجتالاسلام محسن دانیاری، امام جمعه شهرستان گیلانغرب، عصر سهشنبه در مراسم گرامیداشت ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، که با حضور اقشار مختلف مردم در این شهرستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت این روز تاریخی اظهار کرد: حضور آگاهانه و دشمنشکن مردم در نهم دی، نقطه پایان فتنهای بود که با هدف تضعیف انقلاب اسلامی طراحی شده بود.
وی با بیان اینکه حماسه ۹ دی نماد بصیرت، ولایتمداری و حضور هوشمندانه ملت ایران است، افزود: مردم با ایستادگی خود، فتنهای بزرگ را خاموش کردند و پیوند امت با ولایت را برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی ماندگار ساختند.
امام جمعه گیلانغرب با اشاره به جایگاه «ایامالله» در قرآن کریم تصریح کرد: خداوند متعال در سوره مبارکه ابراهیم میفرماید «وَذَکِّرْهُم بِأَیَّامِ اللَّهِ» و نهم دی از مصادیق روشن ایامالله و روزی ماندگار در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی است.
وی با تبیین ضرورت تشکیل حکومت در جوامع بشری گفت: امیرالمؤمنین علی (ع) میفرمایند مردم ناگزیر از داشتن حکومت هستند؛ یا حکومت صالحان و یا حکومت فاجران و بیتردید حکومت صالحان و الهی، راه نجات جامعه بشری است.
حجتالاسلام دانیاری با اشاره به ارکان حکومت اسلامی افزود: حکومت الهی بر دو رکن اساسی مشروعیت و مقبولیت استوار است؛ مشروعیت از سوی خداوند متعال و مقبولیت با حضور و حمایت مردم تحقق مییابد و این موضوع در آیات قرآن و روایات اهلبیت (ع) بهروشنی بیان شده است.
وی با استناد به آیه ۶۲ سوره انفال گفت: خداوند متعال میفرماید «فَإِنَّ حَسْبَکَ اللَّهُ هُوَ الَّذِی أَیَّدَکَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ»؛ نصرت الهی بیانگر مشروعیت و نصرت مؤمنان نشاندهنده مقبولیت حکومت اسلامی است.
امام جمعه گیلانغرب با اشاره به حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ خاطرنشان کرد: حضور بیش از ۸۵ درصدی مردم در انتخابات جلوهای از مردمسالاری دینی بود، اما برخی با زیر سوال بردن رأی ملت و ادعای تقلب، زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کرده و کشور را تا مرز ناامنی پیش بردند.
وی افزود: دشمنان خارجی با طراحی فتنهای پیچیده، به دنبال ایجاد آشوب و ضربه زدن به اصل نظام بودند و حتی در روز عاشورا به مقدسات اسلامی توهین کردند که این اقدامات، خشم ملت ایران را برانگیخت.
حجتالاسلام دانیاری با اشاره به نقش مردم کرمانشاه و گیلانغرب در مقابله با فتنه تصریح کرد: مردم غیور این دیار در هشتم دیماه پیشگام دفاع از انقلاب شدند و در نهم دی نیز ملت ایران یکپارچه به میدان آمد تا با بصیرت و حضور آگاهانه، آتش فتنه را خاموش کند.
وی در پایان تأکید کرد: نهم دی یادآور این حقیقت است که ملت ایران در بزنگاههای تاریخی، با تبعیت از ولایت فقیه و حفظ بصیرت، هرگز اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند.
نظر شما