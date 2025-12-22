آیت الله فلاحتی: ۸ دی جلوه بصیرت و وفاداری مردم گیلان به انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر دوشنبه در نشست ستاد بزرگداشت ۸ و ۹ دی، با اشاره به جایگاه این ایام در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: حماسه‌آفرینی مردم، به‌ویژه حضور آگاهانه گیلانیان در ۸ دی، نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های حساس با بصیرت و هوشیاری از ارزش‌های انقلاب دفاع می‌کند.

وی با بیان اینکه فتنه ۸۸ یکی از پیچیده‌ترین مقاطع پس از انقلاب بود، افزود: این واقعه ابعاد گوناگونی داشت و موجب شد سطح آگاهی عمومی، وحدت و انسجام ملی بیش از پیش تقویت شود؛ موضوعی که امروز باید برای نسل جوان به‌صورت دقیق و مستدل تبیین شود.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های انقلاب اسلامی تصریح کرد: ایام‌الله ۸ و ۹ دی فرصت مناسبی برای بازخوانی این حوادث و انتقال درس‌های آن به جامعه است تا راه‌های مقابله با فتنه‌ها و تهدیدهای دشمنان به‌درستی شناخته شود.

آیت‌الله فلاحتی تبعیت از رهبری، افزایش بصیرت اجتماعی، تقویت همدلی و شناخت نقشه‌های دشمن را از مهم‌ترین دستاوردهای حماسه ۸ و ۹ دی برشمرد و گفت: رهبری، محور وحدت و ثبات کشور است و پیروی از این مسیر، ضامن استمرار امنیت و پیشرفت خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به تقارن این ایام با حلول ماه مبارک رجب اظهار کرد: ماه رجب فرصتی ارزشمند برای خودسازی معنوی و تقرب به خداوند است و می‌تواند زمینه‌ساز تعالی فردی و اجتماعی در جامعه اسلامی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان در پایان با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: امروز ایران اسلامی با اتکا به توان داخلی، دانش بومی و ظرفیت نخبگان خود به قدرتی اثرگذار تبدیل شده و این مسیر روشن، نتیجه اعتماد به علم، ایمان و مقاومت ملت است.