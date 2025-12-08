  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۳

خط دریایی آستارا- اولیانوفسک روسیه در بهار راه‌اندازی می شود

خط دریایی آستارا- اولیانوفسک روسیه در بهار راه‌اندازی می شود

رشت- نماینده استان اولیانوفسک روسیه از توافق دو طرف برای آغاز نخستین خط کشتیرانی میان آستارا و اولیانوفسک در بهار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روسلان شفقاتویچ گاینتدینوف پیش از ظهر دوشنبه در جریان نشست مشترک اقتصادی با معاون اقتصادی استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های مبادلاتی دو طرف اظهار کرد: هدف ما توسعه همکاری‌های تجاری با ایران در دو بخش کشاورزی و صنعتی است و استان اولیانوفسک آمادگی دارد اقلام مختلف را از مسیر ایران جابه‌جا و به بازارهای منطقه‌ای صادر کند.

وی افزود: در بخش کشاورزی، غلات و روغن از مهم‌ترین کالاهایی است که می‌تواند محور همکاری‌های دو طرف قرار گیرد. در حوزه صنعت نیز با توجه به فعالیت گسترده صنایع هوانوردی و خودروسازی در اولیانوفسک، ظرفیت مبادله قطعات و همچنین صادرات خودروهای تولید این استان به ایران وجود دارد. اخیراً نیز توافقاتی برای صادرات خودروهای تولید «آویانوفسک» انجام شده و فرآیند اخذ مجوزهای لازم در حال تکمیل است.

مشاور استاندار اولیانوفسک با اشاره به توانمندی ایران در صنایع پتروشیمی، پلاستیک، فرآورده‌های گلیکولی و سایر محصولات صنعتی گفت: بسیاری از کالاهای شمال ایران از جمله محصولات کشاورزی نظیر چای و مرکبات می‌تواند در این مسیر تجاری مبادله شود.

گاینتدینوف با بیان اینکه توسعه روابط ترانزیتی محور اصلی گفت‌وگوهای امروز بود، تصریح کرد: به دستور استاندار اولیانوفسک در حال بررسی دقیق کانال‌های همکاری و مسیرهای ترانزیتی هستیم. مسیر ایران برای ما یک مسیر حیاتی محسوب می‌شود که می‌تواند نقطه اتصال مطمئن میان روسیه، جنوب ایران و سایر کشورهای منطقه باشد.

مشاور استاندار اولیانوفسک اعلام کرد: امروز درباره راه‌اندازی نخستین کشتی تجاری بین بنادر شمالی ایران به‌ویژه آستارا و بندر اولیانوفسک گفتگو شد و توافق شد این خط دریایی در بهار امسال به صورت رفت و برگشت آغاز به کار کند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این خط دریایی پس از فروپاشی شوروی برای نخستین‌بار انجام می‌شود و می‌تواند نقطه عطفی در همکاری‌های تجاری، ترانزیتی و لجستیکی دو کشور باشد.

مشاور استاندار اولیانوفسک همچنین از هماهنگی برای برگزاری یک همایش اقتصادی ایران-اولیانوفسک خبر داد و گفت: با ابتکار کنسول ایران تصمیم گرفته‌ایم این همایش را برگزار کنیم و از استاندار گیلان و هیئت اقتصادی شامل شرکت‌های خصوصی، لجستیکی و فعالان تجاری دعوت خواهیم کرد تا در این برنامه شرکت کنند. این همایش می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر دو طرف با ظرفیت‌های کالایی یکدیگر را فراهم کند و نقطه آغاز تحولات مهم اقتصادی باشد.

کد خبر 6681906

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها