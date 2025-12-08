به گزارش خبرنگار مهر، روسلان شفقاتویچ گاینتدینوف پیش از ظهر دوشنبه در جریان نشست مشترک اقتصادی با معاون اقتصادی استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های مبادلاتی دو طرف اظهار کرد: هدف ما توسعه همکاری‌های تجاری با ایران در دو بخش کشاورزی و صنعتی است و استان اولیانوفسک آمادگی دارد اقلام مختلف را از مسیر ایران جابه‌جا و به بازارهای منطقه‌ای صادر کند.

وی افزود: در بخش کشاورزی، غلات و روغن از مهم‌ترین کالاهایی است که می‌تواند محور همکاری‌های دو طرف قرار گیرد. در حوزه صنعت نیز با توجه به فعالیت گسترده صنایع هوانوردی و خودروسازی در اولیانوفسک، ظرفیت مبادله قطعات و همچنین صادرات خودروهای تولید این استان به ایران وجود دارد. اخیراً نیز توافقاتی برای صادرات خودروهای تولید «آویانوفسک» انجام شده و فرآیند اخذ مجوزهای لازم در حال تکمیل است.

مشاور استاندار اولیانوفسک با اشاره به توانمندی ایران در صنایع پتروشیمی، پلاستیک، فرآورده‌های گلیکولی و سایر محصولات صنعتی گفت: بسیاری از کالاهای شمال ایران از جمله محصولات کشاورزی نظیر چای و مرکبات می‌تواند در این مسیر تجاری مبادله شود.

گاینتدینوف با بیان اینکه توسعه روابط ترانزیتی محور اصلی گفت‌وگوهای امروز بود، تصریح کرد: به دستور استاندار اولیانوفسک در حال بررسی دقیق کانال‌های همکاری و مسیرهای ترانزیتی هستیم. مسیر ایران برای ما یک مسیر حیاتی محسوب می‌شود که می‌تواند نقطه اتصال مطمئن میان روسیه، جنوب ایران و سایر کشورهای منطقه باشد.

مشاور استاندار اولیانوفسک اعلام کرد: امروز درباره راه‌اندازی نخستین کشتی تجاری بین بنادر شمالی ایران به‌ویژه آستارا و بندر اولیانوفسک گفتگو شد و توافق شد این خط دریایی در بهار امسال به صورت رفت و برگشت آغاز به کار کند.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این خط دریایی پس از فروپاشی شوروی برای نخستین‌بار انجام می‌شود و می‌تواند نقطه عطفی در همکاری‌های تجاری، ترانزیتی و لجستیکی دو کشور باشد.

مشاور استاندار اولیانوفسک همچنین از هماهنگی برای برگزاری یک همایش اقتصادی ایران-اولیانوفسک خبر داد و گفت: با ابتکار کنسول ایران تصمیم گرفته‌ایم این همایش را برگزار کنیم و از استاندار گیلان و هیئت اقتصادی شامل شرکت‌های خصوصی، لجستیکی و فعالان تجاری دعوت خواهیم کرد تا در این برنامه شرکت کنند. این همایش می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر دو طرف با ظرفیت‌های کالایی یکدیگر را فراهم کند و نقطه آغاز تحولات مهم اقتصادی باشد.