گاینتدینوف: آستارا مسیر مستقیم تجارت روسیه با منطقه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، روسلان شفقاتویچ گاینتدینوف، عصر دوشنبه در حاشیه بازدید از زیرساخت‌های بندری و ریلی شهرستان آستارا به همراه هیئت روسی، این شهرستان را یکی از نقاط مهم در توسعه همکاری‌های تجاری روسیه با ایران و کشورهای منطقه دانست.

وی با قدردانی از میزبانی مسئولان ایرانی اظهار داشت: هیئت تخصصی ما شامل شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه غلات است که محصولات خود را به چین، آذربایجان و ایران صادر می‌کنند و آستارا به دلیل دارا بودن سه مرز مهم، برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

مشاور استاندار اولیانوفسک با اشاره به مذاکرات انجام‌شده با معاون استاندار گیلان افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم نخستین قطار از طریق آستارا به مقصد اولیانوفسک اعزام شود و بارهای صادراتی نیز در مسیر برگشت جابه‌جا شوند. بندر آستارا می‌تواند به عنوان مسیر مستقیم عمل کند و ظرف هفت روز کالاها را منتقل نماید.

وی ادامه داد: پیش‌تر بارگیری کشتی‌ها در مدت ۲۲ روز انجام می‌شد، اما با مسیر جدید این زمان به ۱۰ تا حتی ۴ روز کاهش خواهد یافت. همچنین مصالح ساختمانی خریداری‌شده از ایران برای نخستین بار از طریق آستارا به روسیه منتقل خواهد شد.

گاینتدینوف درباره زمینه‌های همکاری شرکت‌های ایرانی و روسی گفت: شرکت‌های تولیدکننده آرد، فعالان خوراک دام و طیور و همچنین ترخیص‌کاران می‌توانند با طرف‌های روسی همکاری داشته باشند. هدف ما این است که کشتی‌های اعزامی به ایران خالی بازنگردند و با استفاده از ظرفیت شرکت‌های ایرانی در حوزه واردات و صادرات، این خلأها پر شود.

وی در پایان تأکید کرد: راه‌اندازی این مسیر ریلی و بندری، فرصت تازه‌ای برای توسعه مبادلات تجاری میان اولیانوفسک، ایران و سایر کشورهای منطقه فراهم خواهد کرد.