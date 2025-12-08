به گزارش خبرنگار مهر، سید الهیار مصباحی ظهر دوشنبه در حاشیه نشست مشترک با نماینده استان اولیانوفسک روسیه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تا پیش از این، مبادلات اقتصادی میان گیلان و این استان روسیه محدود بود، اما با حضور نماینده اولیانوفسک در این نشست و بررسی ظرفیت‌ها، اکنون فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری فراهم شده است.

وی افزود: استان اولیانوفسک سالانه حدود ۲ میلیون تُن غلات تولید می‌کند و با توجه به نیاز حدود ۱۷ میلیون تنی کشور، می‌توان از این ظرفیت برای تأمین نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی بهره‌برداری کرد.

مصباحی با اشاره به تکمیل شدن مسیر ریلی رشت-آستارا گفت: این مسیر نقش کلیدی در تسهیل ترانزیت کالا بین ایران و روسیه خواهد داشت و به ما امکان می‌دهد مبادلات اقتصادی را به شکل منظم و پایدار دنبال کنیم.

وی ادامه داد: مقرر شد جلسات ماهانه مشترک با حضور نمایندگان بخش خصوصی دو کشور برگزار شود تا ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری به صورت عملیاتی استفاده شود و زمینه همکاری‌های طولانی‌مدت فراهم گردد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای گیلان با تأکید بر اهمیت این نشست گفت: به نظر من این جلسه، نقطه آغاز یک فصل مشترک همکاری میان ایران و استان اولیانوفسک روسیه بود و چشم‌انداز بسیار خوبی برای توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور ایجاد شده است.