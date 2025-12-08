فرماندار آستارا:آمادگی کامل برای همکاری اقتصادی با اولیانوفسک را داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی درمانی عصر دوشنبه در نشست مشترک با هیئت تجاری استان اولیانوفسک روسیه در آستارا اظهار کرد: وجود سه مرز فعال در آستارا یک ظرفیت بزرگ برای توسعه مبادلات اقتصادی است.
وی افزود: پس از برگزاری اجلاس استانداران کشورهای حاشیه دریای خزر، این تعاملات افزایش یافته و استاندار گیلان نیز هماکنون در مسکو برای پیگیری تبادلات اقتصادی منطقه حضور دارد.
فرماندار آستارا با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان در حوزه انبار و سیلوهای غلات، گفت: در بندر و همچنین در حوزه حمل و نقل ریلی، امکانات مناسبی برای توسعه همکاریها وجود دارد و هیئت روسی نیز از این زیرساختها بازدید خواهد داشت.
وی ادامه داد: با محوریت استانداری گیلان آمادگی داریم جلسات تخصصی در حوزه گمرکات و بهویژه در زمینه غلات برگزار کنیم، همچنین امکان توسعه همکاریها در بخش صادرات آزاد بهویژه دام و طیور نیز وجود دارد.
درمانی خاطرنشان کرد: تیمهای ایرانی نیز میتوانند از زیرساختهای استان اولیانوفسک بازدید کنند تا زمینه همکاریهای مشترک بیش از پیش فراهم شود.
وی تأکید کرد: شهرستان آستارا و استان گیلان ظرفیتهای لازم برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همجوار دریای خزر را دارا هستند و ما آمادگی کامل برای هر نوع همکاری با کشورهای همسایه را داریم.
