به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا رضانیا گفت: بازدیدهای مشترک با حضور کارشناسان بهداشت محیط و نمایندگان اداره آرد و غله از نانوایی‌ها با هدف بررسی وضعیت بهداشتی محیط کار، رعایت بهداشت فردی کارکنان و ارزیابی شرایط تولید و عرضه نان در نانوایی‌ها در حال انجام است.

او افزود: نظارت‌ها در قالب طرح تشدید بازرسی از نانوایی‌ها انجام می‌شود و برنامه‌ریزی لازم برای تداوم این بازدیدها انجام شده است.

رضانیا خاطرنشان کرد: استفاده از روپوش کار مناسب، رعایت اصول بهداشت فردی، نظافت محیط کار و شرایط نگهداری مواد اولیه در بازرسی‌ها ارزیابی می‌شود.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: بازدیدهای مشترک از واحدهای پذیرایی و رستوران‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

رضانیا خاطرنشان کرد: ساکنان و گردشگران می‌توانند شکایت و انتقادات خود را به کارشناسان بهداشت مرکز بهداشت کیش با سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.