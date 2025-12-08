به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» از ۱۸ تا ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در تماشاخانه ایران‌شهر و خانه اتحادیه تهران برگزار می‌شود.

پنج عنوان آموزشی مدنظر در این کارگاه‌ها که با حضور جمعی از هنرمندان و مدرسان تئاتر برگزار می‌شود، عبارتند از:

۱. کارگاه «بازیگری و کارگردانی تئاتر»

مدرس: اشکان خیل‌نژاد

زمان: سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۳ و چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۳

محل برگزاری: سالن سمندریان، تماشاخانه ایران‌شهر

۲. کارگاه «بررسی مکان اجرا در طراحی صحنه»

مدرس: سینا ییلاق‌بیگی

زمان: پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۳

محل برگزاری: سالن ناظرزاده، تماشاخانه ایران‌شهر

۳. کارگاه «پرسه‌زدن مجانی‌ست»

(مروری بر مفهوم «پایین‌شهر/بالاشهر» در ادبیات معاصر)

مدرس: مهام میقانی

زمان: شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۷ و یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۷

محل برگزاری: خانه اتحادیه تهران

۴.کارگاه «ذهن/بدن بازیگر: تقطیر شده»

مدرس: میلاد شجره

زمان: یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۱ تا ۱۴، دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۷

محل برگزاری: سالن سمندریان، تماشاخانه ایران‌شهر

۵. کارگاه «کارگردانی فضا، زمان و اشیا در تئاتر معاصر»

مدرس: آرش دادگر

زمان: سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴, ساعت ۱۰ تا ۱۳، چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۳

محل برگزاری: سالن سمندریان، تماشاخانه ایران‌شهر

حضور در این کارگاه‌ها رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در کلاس‌ها از طریق سایت تیوال ثبت‌نام کنند.

هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی در آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.