به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، مجموعهای از کارگاههای آموزشی هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» از ۱۸ تا ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در تماشاخانه ایرانشهر و خانه اتحادیه تهران برگزار میشود.
پنج عنوان آموزشی مدنظر در این کارگاهها که با حضور جمعی از هنرمندان و مدرسان تئاتر برگزار میشود، عبارتند از:
۱. کارگاه «بازیگری و کارگردانی تئاتر»
مدرس: اشکان خیلنژاد
زمان: سهشنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۳ و چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۳
محل برگزاری: سالن سمندریان، تماشاخانه ایرانشهر
۲. کارگاه «بررسی مکان اجرا در طراحی صحنه»
مدرس: سینا ییلاقبیگی
زمان: پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۳
محل برگزاری: سالن ناظرزاده، تماشاخانه ایرانشهر
۳. کارگاه «پرسهزدن مجانیست»
(مروری بر مفهوم «پایینشهر/بالاشهر» در ادبیات معاصر)
مدرس: مهام میقانی
زمان: شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۷ و یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۷
محل برگزاری: خانه اتحادیه تهران
۴.کارگاه «ذهن/بدن بازیگر: تقطیر شده»
مدرس: میلاد شجره
زمان: یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۱ تا ۱۴، دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۷
محل برگزاری: سالن سمندریان، تماشاخانه ایرانشهر
۵. کارگاه «کارگردانی فضا، زمان و اشیا در تئاتر معاصر»
مدرس: آرش دادگر
زمان: سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴, ساعت ۱۰ تا ۱۳، چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۳
محل برگزاری: سالن سمندریان، تماشاخانه ایرانشهر
حضور در این کارگاهها رایگان است و علاقهمندان میتوانند برای شرکت در کلاسها از طریق سایت تیوال ثبتنام کنند.
هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی در آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار میشود.
نظر شما