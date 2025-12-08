  1. هنر
آغاز ثبت‌نام ۵ کارگاه آموزشی در هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر»

۵ کارگاه آموزشی در هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» با حضور هنرمندانی چون میلاد شجره، سینا ییلاق‌بیگی، مهام میقانی، اشکان خیل‌نژاد و آرش دادگر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی هفتمین دوره جشنواره تئاتر «شهر» از ۱۸ تا ۲۶ آذر ۱۴۰۴ در تماشاخانه ایران‌شهر و خانه اتحادیه تهران برگزار می‌شود.

پنج عنوان آموزشی مدنظر در این کارگاه‌ها که با حضور جمعی از هنرمندان و مدرسان تئاتر برگزار می‌شود، عبارتند از:

۱. کارگاه «بازیگری و کارگردانی تئاتر»

مدرس: اشکان خیل‌نژاد

زمان: سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۳ و چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۳

محل برگزاری: سالن سمندریان، تماشاخانه ایران‌شهر

۲. کارگاه «بررسی مکان اجرا در طراحی صحنه»

مدرس: سینا ییلاق‌بیگی

زمان: پنج‌شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۳

محل برگزاری: سالن ناظرزاده، تماشاخانه ایران‌شهر

۳. کارگاه «پرسه‌زدن مجانی‌ست»

(مروری بر مفهوم «پایین‌شهر/بالاشهر» در ادبیات معاصر)

مدرس: مهام میقانی

زمان: شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۷ و یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۷

محل برگزاری: خانه اتحادیه تهران

۴.کارگاه «ذهن/بدن بازیگر: تقطیر شده»

مدرس: میلاد شجره

زمان: یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۱ تا ۱۴، دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۴ تا ۱۷

محل برگزاری: سالن سمندریان، تماشاخانه ایران‌شهر

۵. کارگاه «کارگردانی فضا، زمان و اشیا در تئاتر معاصر»

مدرس: آرش دادگر

زمان: سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴, ساعت ۱۰ تا ۱۳، چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۰ تا ۱۳

محل برگزاری: سالن سمندریان، تماشاخانه ایران‌شهر

حضور در این کارگاه‌ها رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در کلاس‌ها از طریق سایت تیوال ثبت‌نام کنند.

هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی در آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار می‌شود.

