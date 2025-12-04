به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هفتمین جشنواره تئاتر «شهر»، سومین نشست از سلسلهنشستهای این دوره از جشنواره با عنوان «حافظه تصویری شهر تهران؛ از سیاهقلمهای استاد خورشیدی تا طراحی صحنه معاصر» و با محوریت گفتوگو پیرامون کتاب «آن روزگاران تهران» و موضوع «بازآفرینی فرهنگ شهری در هنرهای نمایشی» برگزار میشود.
این نشست با حضور خسرو خورشیدی، ایرج رامینفر، مجید میرفخرایی و رضا مهدیزاده روز شنبه ۱۵ آذر، ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه ایرانشهر، سالن ناظرزاده کرمانی برگزار میشود.
حضور در این برنامه رایگان است و علاقهمندان میتوانند از طریق سایت تیوال (tiwall.com) برای شرکت در نشست ثبتنام کنند.
هفتمین جشنواره تئاتر «شهر» به دبیری امین اشرفی، آذر و دی ۱۴۰۴ در تهران برگزار میشود.
