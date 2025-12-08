نگهبان: بیش از ۷۵۰ تبعه خارجی غیرمجاز در استان یزد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: در راستای استمرار طرح جمعآوری اتباع خارجی غیر مجاز، مأموران پلیس استان یزد طرحهای خود را به صورت شبانه روزی اجرا کردند.
وی گفت: مأموران با هماهنگی و اخذ مجوز قضائی، در هفته گذشته ۷۵۵ نفر از اتباع خارجی فاقد مجوز را که در سطح شهرها و روستاها تردد داشته دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به اردوگاه تحویل دادند.
فرمانده انتظامی استان افزود: همچنین در این عملیاتها سه دستگاه خودرو سواری و هشت دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.
سردار نگهبان ضمن تاکید بر همکاری شهروندان و کارفرمایان با پلیس برای برخورد با اتباع غیر مجاز، افزود: پلیس استان یزد در خصوص جمعآوری اتباع خارجی غیر مجاز، برابر وظایف قانونی عمل خواهد کرد.
