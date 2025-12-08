  1. استانها
  2. یزد
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

نگهبان: بیش از ۷۵۰ تبعه خارجی غیرمجاز در استان یزد دستگیر شدند

نگهبان: بیش از ۷۵۰ تبعه خارجی غیرمجاز در استان یزد دستگیر شدند

یزد_ فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری ۷۵۵ نفر از اتباع خارجی غیر مجاز در این استان طی یک هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان اظهار کرد: در راستای استمرار طرح جمع‌آوری اتباع خارجی غیر مجاز، مأموران پلیس استان یزد طرح‌های خود را به صورت شبانه روزی اجرا کردند.

وی گفت: مأموران با هماهنگی و اخذ مجوز قضائی، در هفته گذشته ۷۵۵ نفر از اتباع خارجی فاقد مجوز را که در سطح شهرها و روستاها تردد داشته دستگیر و برای انجام مراحل قانونی به اردوگاه تحویل دادند.

فرمانده انتظامی استان افزود: همچنین در این عملیات‌ها سه دستگاه خودرو سواری و هشت دستگاه موتورسیکلت توقیف شد.

سردار نگهبان ضمن تاکید بر همکاری شهروندان و کارفرمایان با پلیس برای برخورد با اتباع غیر مجاز، افزود: پلیس استان یزد در خصوص جمع‌آوری اتباع خارجی غیر مجاز، برابر وظایف قانونی عمل خواهد کرد.

کد خبر 6681944

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها