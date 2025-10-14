نگهبان: ۲۶۰ تبعه غیرمجاز در مهریز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: در راستای استمرار طرح جمع‌آوری اتباع خارجی غیرمجاز، مأموران پلیس شهرستان مهریز با همکاری مردمی و همچنین کار اطلاعاتی از دپو تعدادی از اتباع در ورودی مهریز مطلع شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از اخذ مجوز قضائی در دو روز گذشته ۲۶۰ نفر از اتباع خارجی فاقد مجوز تردد و غیرمجاز را دستگیر کردند. سردار نگهبان ادامه داد: این افراد به‌صورت غیرمجاز از مرزهای شرقی وارد کشور شده بودند و قصد عزیمت به تهران و دیگر شهرها را داشتند که پس از دستگیری به اردوگاه تحویل داده شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد در پایان بیان کرد: در این عملیات‌ها سه دستگاه خودرو سواری و ۶ دستگاه موتورسیکلت که در امر جابجایی اتباع فعالیت می‌کردند توقیف شد و پلیس استان یزد در خصوص جمع آوری اتباع خارجی غیر مجاز، برابر وظایف ذاتی و قانونی خود عمل خواهد کرد و در این راستا همکاری شهروندان با پلیس بسیار مهم و اثرگذار است.