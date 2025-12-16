سردار نگهبان: محکوم متواری ۱۲۰ میلیاردی در یزد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد نگهبان گفت: در پی ارجاع حکم جلب از مرجع قضائی مبنی بر دستگیری یکی از محکومین متواری، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه شخص مورد نظر که به اتهام خیانت در امانت به ۱۲۵ ماه حبس محکوم و متواری شده بود را شناسایی و در عملیات ضربتی او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد در پایان گفت: در تحقیقات کارآگاهان پلیس مشخص شد محکوم علیه دستگیر شده تحت تعقیب سایر محاکم قضائی نیز بوده که در مجموع ارزش ریالی پرونده‌های محکومیت وی بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال است که جهت سیر مراحل قضائی تحویل واحد اجرای احکام کیفری یزد شد.