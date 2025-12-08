زندی: رعایت عدالت معیشتی در شهرداری ضرورتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، جبار زندی پیش از ظهر دوشنبه در نشست اخیر کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر سنندج که به بررسی درخواست‌های نیروهای آتش‌نشانی اختصاص داشت، با بیان اینکه رضایت شغلی و معیشتی کارکنان، زیربنای خدمت بی‌منت به مردم است، اظهار کرد: نیروی انسانی شهرداری مهم‌ترین سرمایه مدیریت شهری است و باید به شکل ویژه مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به سختی کار و فداکاری‌های نیروهای آتش‌نشانی، افزود: هرچند عدالت معیشتی باید در همه واحدهای شهرداری رعایت شود، اما ماهیت شغلی آتش‌نشانان اقتضا می‌کند که در حوزه حقوق و مزایا برخوردی متفاوت و حمایتی‌تر صورت گیرد.

کاهش درآمدها و ضرورت مدیریت دقیق منابع

زندی با اشاره به شرایط مالی شهرداری گفت: با نزدیک شدن به فصلی که درآمدهای شهرداری کاهش می‌یابد، لازم است مدیریت منابع و هزینه‌ها با دقت بیشتری انجام شود تا خللی در پرداخت‌ها و خدمات شهری ایجاد نشود.

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر سنندج تأکید کرد: برای افزایش کارآمدی و ارتقای رضایت شغلی، ضروری است شهرداری واحدی مستقل تحت عنوان «رفاهیات کارکنان» ایجاد کند تا موضوعاتی مانند بیمه، مزایا و خدمات رفاهی به شکل کارشناسی و پیوسته پیگیری شود.

وی در ادامه افزود: در زمینه بیمه‌های عمر و تکمیلی نیز باید برنامه‌ریزی‌ها به نحوی انجام گیرد که تمام کارکنان زیر پوشش قرار گیرند و شهرداری نیز سهم فعالی در تأمین بخشی از هزینه‌ها ایفا کند.

حقوق کارکنان؛ اولویت نخست در ماه‌های پایانی سال

زندی با تأکید بر لزوم اجرای سریع مصوبات شورا گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، اولویت اصلی شهرداری در پایان سال باید پرداخت کامل و به‌موقع حقوق کارکنان باشد؛ زیرا تأخیر در پرداخت‌ها فشار معیشتی قابل جبرانی بر زندگی آنان تحمیل می‌کند.

رئیس کمیسیون بودجه در پایان خاطرنشان کرد: این کمیسیون در جلسه آتی خود بررسی طرح یکسان‌سازی کامل خدمات رفاهی کارکنان—اعم از نیروهای رسمی و کارگری—را در دستور کار دارد تا زمینه تحقق عدالت سازمانی در شهرداری فراهم شود.