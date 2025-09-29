به گزارش خبرنگار مهر، انور رشیدی پیش از ظهر دوشنبه در این مراسم که با حضور اعضای شورای شهر، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از آتش‌نشانان برگزار شد، با تبریک روز آتش‌نشان و گرامیداشت یاد شهدای آتش‌نشان، گفت: آتش‌نشانی فقط یک نهاد عملیاتی نیست، بلکه تکیه‌گاه آرامش و امنیت شهروندان در لحظات بحرانی است. هرگاه حادثه‌ای رخ داده، این نیروهای فداکار پیش از همه در صحنه حاضر بوده‌اند.

رشیدی با اشاره به وضعیت دشوار اقتصادی کشور و فشارهای مالی موجود بر شهرداری‌ها افزود: در روزهایی که کشور از منظر اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، آتش‌نشانان ما بدون ادعا، جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند و این سطح از تعهد و ازخودگذشتگی، شایسته بهترین حمایت‌هاست.

وی ادامه داد: ما به‌عنوان مدیریت شهری موظف هستیم در کنار تأمین تجهیزات و امکانات سازمان آتش‌نشانی، برای رفاه، معیشت و امنیت شغلی نیروهای خدوم این سازمان نیز برنامه‌ریزی و اقدام کنیم.

شهردار سنندج با اشاره به محدودیت‌های منابع درآمدی شهرداری و تأخیرهای مقطعی در پرداخت حقوق پرسنل گفت: مشکلات تأمین منابع مالی انکارناپذیر است، اما با همکاری حوزه مالی و همراهی شورای شهر، تلاش می‌کنیم حقوق و مزایای پرسنل، به‌ویژه آتش‌نشانان، به‌موقع پرداخت شود. هرگونه تأخیر در این زمینه، برخلاف شأن این عزیزان است.

تقدیر از کارکنان خدوم و یادآوری یک مسئولیت اجتماعی

در بخش دیگری از این مراسم، از زحمات جمعی از کارکنان و مدیران سابق سازمان آتش‌نشانی سنندج، از جمله مرتضی کریمی، چهره شناخته‌شده و فعال این حوزه، تجلیل شد.

رشیدی با تأکید بر لزوم تقویت روحیه ایثار در بدنه سازمان‌های شهری گفت: ما در شهرمان نیروی انسانی ارزشمندی داریم که سرمایه اجتماعی واقعی هستند باید به این سرمایه‌ها توجه کنیم، نه صرفاً در آیین‌های مناسبتی، بلکه در تصمیم‌گیری‌های کلان مدیریتی شهر مورد توجه باشد.

شهردار سنندج در پایان با بیان اینکه «وحدت، همدلی و تعامل بین‌سازمانی، کلید عبور از چالش‌های امروز شهر است، گفت: با اتحاد و احساس مسئولیت، می‌توانیم از شرایط سخت عبور کنیم. امیدوارم با سلامت، موفقیت و همدلی، آینده‌ای روشن‌تر برای شهر سنندج و نیروهای خدوم سازمان آتش‌نشانی رقم بزنیم.