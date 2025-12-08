عارف: نباید به مونتاژکاری در صنعت قانع شویم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط اظهار کرد: توفیق داریم در این همایش حضور یابیم و شاهد اولین نمایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط در خدمت مدیران ارشد، نخبگان و فعالان صنعت کشور باشیم. این رویداد قطعاً میتواند یک نقطه عطف مهم در مسیر تعالی کشور باشد و جایگاه واقعی SMEها در توسعه صنعتی و برنامههای پیشرفت کشور را عیان کند.
عارف اضافه کرد: این بنگاهها میتوانند پایهگذار بنگاههای بزرگ باشند و تجربه جهانی نشان داده است که بانکهای بزرگ مبتنی بر SMEها موفقتر از بزرگهایی هستند که از ابتدا بدون این بنیان راهاندازی شدهاند. صمیمانه از برگزارکنندگان همایش، به ویژه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی و سازمان مدیریت صنعتی تشکر میکنم. همچنین قدردانی ویژه دارم از همکاران وزارت صمت که علیرغم مشکلات و ناترازیها، در ۱۴ تا ۱۵ ماه گذشته با درخشش و تدوین راهبردهای مبتنی بر اسناد بالادستی کشور، دستاوردهای ارزشمندی ارائه کردند. جایگاه بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط در توسعه صنعتی کشور نقشی بیبدیل و تعیینکننده دارد، چرا که این بنگاهها میتوانند زمینهساز شکلگیری و رشد بنگاههای بزرگ شوند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با اتکا به اسناد بالادستی، از جمله قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستاوردهای قابل توجهی کسب کرده است. راهبرد و تمرکز این وزارتخانه در دولت چهاردهم بر محورهایی همچون توسعه زنجیره ارزش، سرمایهگذاری در فناوریهای نوظهور، ارتقای زیرساختهای صنعت و معدن، اصلاح ساختارهای راهبردی و تقویت سامانههای هوشمند است.
ضرورت فراهمسازی شرایط سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور
معاون اول رئیسجمهور در تبیین نقش بنگاههای بزرگ و کوچک اقتصادی تصریح کرد: امسال «سال سرمایهگذاری برای تولید» است. سرمایهگذاری یکی از چالشهای اساسی کشور به شمار میرود و این چالش در حوزه بنگاههای کوچک و متوسط به یک مسئله جدیتر تبدیل میشود. از اینرو، برگزاری چنین همایشهایی در راستای تحقق عملی شعار سال اهمیت ویژهای دارد.
عارف با تأکید بر نقش مهم صنایع کوچک و متوسط در رشد اقتصادی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از توان تولید کشور و اشتغال، در قالب بنگاههای کوچک و متوسط شکل گرفته و این بخش هر روز به بلوغ بیشتری نزدیک میشود. امروز بخش مهمی از این بنگاهها، ماهیت دانشبنیان یافتهاند.
وی افزود: روند توسعه کشور باید اشتغالزا باشد؛ موضوعی که در بنگاههای کوچک و متوسط بهخوبی قابل تحقق است. کشور پس از توسعه آموزش عالی با افزایش نرخ بیکاری مواجه شد و چنانچه بتوان از ظرفیت عظیم این بنگاهها بهدرستی استفاده، ساماندهی و حکمرانی کرد، این صنایع نهتنها میتوانند محور تحول اقتصادی کشور باشند، بلکه به مقصدی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز تبدیل خواهند شد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت فراهمسازی شرایط سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور بیان کرد: باید اطمینان کامل به آنان داده شود که نهتنها اصل سرمایهشان حفظ میشود، بلکه میتوانند منافع حاصل از سرمایهگذاری خود را به هر شیوهای که مدنظر دارند، مورد بهرهبرداری قرار دهند. این رویکرد بر اساس قوانین موجود، توسط دولت چهاردهم دنبال میشود.
عارف با اشاره به ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم تأکید کرد: کشور امروز به حداقل ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. توسعه اشتغال پایدار و گسترش صادرات غیرنفتی، دو محور اساسی در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور به شمار میروند.
وی خاطرنشان کرد: بخش عمده توان تولید کشور و سهم قابل توجهی از اشتغال در بنگاههای کوچک و متوسط شکل گرفته است و ضروری است این ظرفیت عظیم، ساماندهی، رتبهبندی و هدایت شود. این صنایع نهتنها میتوانند محور تحول اقتصادی باشند، بلکه به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی نیز تبدیل خواهند شد.
معاون اول رئیسجمهور اظهار کرد: صنایع کوچک و متوسط، حتی در سطح خرد، چه در شهرکهای صنعتی مستقر باشند و چه خارج از آن، بخش جداییناپذیر و اثرگذار اقتصاد کشور هستند. این صنایع شریانهای حیاتی اقتصاد و ستونهای اصلی شبکه تولید ملی به شمار میروند و به دلیل ماهیت چابک، انعطافپذیر و کمهزینه خود، قادرند سریعتر از صنایع بزرگ به تحولات بازار پاسخ دهند.
عارف، شهرکهای صنعتی را زیستبوم تولید و کارآفرینی دانست و تأکید کرد: توسعه این شهرکها، پیشنیاز شکلگیری قطبهای صنعتی، مراکز نوآوری و سکوهای ورود به بازارهای جهانی است. در این حوزه، موفقیتهای قابل توجهی حاصل شده و راهبردهای چند دهه گذشته امروز به مرحله بلوغ رسیده و خروجیهای ارزشمند خود را نمایان کرده است.
وی با اشاره به اینکه ۹۶ تا ۹۹.۵ درصد بنگاههای کشور جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، افزود: آمارهای جهانی میانگینی در حدود دو سوم را نشان میدهد و این موضوع بیانگر آن است که ریلگذاری اولیه توسعه صنعتی کشور، علیرغم همه مشکلات، در مسیر درستی انجام شده است.
معاون اول رئیسجمهور اظهار کرد: سهم این بنگاهها از اشتغال کشور بیش از ۸۵ درصد برآورد میشود، در حالی که در سطح جهانی نیز بیش از دو سوم اشتغال، و در برخی کشورها حتی بیش از این میزان، توسط بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد میشود.
بدون رشد اقتصادی، ارتقای سطح معیشت دشوار است
عارف با تأکید بر اینکه بدون رشد اقتصادی، پاسخگویی به مطالبات مردم و ارتقای سطح معیشت با دشواری مواجه خواهد شد، تصریح کرد: در برنامههای توسعهای، رشد اقتصادی هشت درصدی پیشبینی شده بود که بخش مهمی از آن بر پایه افزایش بهرهوری استوار بود، اما متأسفانه این بخش بهطور کامل محقق نشده است.
وی افزود: در حوزه بنگاههای کوچک و متوسط، باید از نگاه صرفاً محلی و منطقهای عبور کرده و به سمت رویکردهای ملی و بینالمللی حرکت کرد. جمهوری اسلامی ایران رویکرد جهانی شدن را با مقدمه منطقهای شدن در پیش گرفته و حضور در پیمانهایی نظیر بریکس و شانگهای و همکاری با اتحادیه اوراسیا و اکو، فرصتهای کمنظیری را برای این بنگاهها فراهم میکند. این بنگاهها در صورت حرکت در مسیر دیجیتالی شدن، استانداردسازی، حضور در سکوهای جهانی و توسعه برندسازی، میتوانند در این مسیر موفق عمل کنند.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه صنعت کشور از نظر تخصص نیروی انسانی با کمبودی مواجه نیست، اظهار کرد: کره جنوبی تولید خودرو را تنها یک سال پس از ایران و در سال ۱۳۴۶ آغاز کرد، اما امروز به جایگاهی کاملاً متفاوت رسیده است. باید مشخص شود که هدف ما توسعه واقعی تجارت و صنعت است یا صرفاً ایفای نقش مونتاژکار.
عارف با تأکید بر نقش دانشگاهها در حل چالشهای صنعتی گفت: دانشگاههای کشور نسبت به گذشته، که صرفاً در فضای آکادمیک فعالیت میکردند، از آن فضا عبور کردهاند و امروز توان پاسخگویی مؤثرتری به مسائل و نیازهای صنعت دارند. فرهنگ کارآفرینی و آیندهنگری صنعتی نیز از ارکان اساسی توسعه است و رشد بدون فرهنگسازی ممکن نخواهد بود. لازم است روحیه کارآفرینی، نوآوری، تولیدمحوری و آیندهنگری در نسل جدید تقویت شود، چرا که این نسل، پایهگذار اقتصاد مقاوم، پویا و دانشبنیان کشور خواهد بود.
وی با بیان اینکه ایران به هیچوجه داوطلب تحریم نیست، اظهار کرد: همان کشورهایی که امروز تحریمها را اعمال میکنند، در سالهای اولیه دهه ۵۰ هنگامی که اوپک برای نخستینبار تولید نفت را کاهش داد، اعتراض میکردند که چرا یک تصمیم اقتصادی در زمستان با مسائل سیاسی پیوند داده میشود.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به نقش صنعت در جریان ۱۲ روز جنگ تحمیلی تصریح کرد: صنعت در کنار مردم و دیگر بخشها، هرگاه نیازی احساس شد، مسئولانه پاسخ داد و در طول این دوران، کمبود جدی احساس نشد؛ هرچند بخش مهمی از این وضعیت، مرهون شجاعت و همراهی مردم بود.
نظر شما