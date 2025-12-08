به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمزهلوپاک، ظهر دوشنبه در نشست خبری ضمن تشریح جزئیات پروژه شهیدان کریمی اظهار کرد: در طراحی یک پروژه عمرانی شهری باید جنبههای مختلف خدماتی، اقتصادی، اجتماعی و سایر موارد باید در نظر گرفته شود و این مسائل در پروژه شهیدان کریمی مشهود است.
وی با اشاره به اینکه در طراحی پروژه شهیدان کریمی، گزینههای متعددی برای محورهای ترافیکی بررسی شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به بارگذاریهای مسکن ملی ثمین ۲ و ۳ و کوی ارم، نیاز به توسعه در این منطقه احساس میشود تا اثرات مثبت آن به وضوح دیده شود.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به لزوم توسعه متوازن شهر و اجرای پروژههای محرک توسعه در غرب زنجان عنوان کرد: تأثیرات این پروژه بر غرب زنجان کاملاً مشهود خواهد بود و با تکمیل آن، این تأثیرات روزبهروز بیشتر خواهد شد.
وی همچنین از برنامهریزی برای فازهای بعدی پروژه شهیدان کریمی خبر داد و گفت: برنامهریزی شده که فاز دوم این طرح پیش از پایان دوره شورای شهر فعلی یا اوایل سال آینده به بهرهبرداری برسد و به حل مشکل ترافیک شهر کمک کند.
حمزهلوپاک با اشاره به اینکه فاز نخست این طرح روز پنجشنبه همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) افتتاح میشود، ابراز کرد: تبلیغات و اطلاعرسانی در این زمینه انجام شده و امیدواریم که حضور شهروندان در این برنامه پرشور و گسترده باشد.
وی در مورد برخی چالشهای ادامه این طرح خاطرنشان کرد: برخی معارضات در پروژه وجود دارد و امید است که این معارضات در اواخر امسال یا اوایل سال آینده رفع شوند تا فاز دوم آماده بهرهبرداری شود.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان در مورد برنامههای فرهنگی یادآور شد: پیش از این، شادوارهای در شرق سبزه میدان برگزار شد و برنامهای نیز برای سالروز میلاد حضرت زهرا (س) در غرب شهر در نظر گرفته شده است.
