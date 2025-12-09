به گزارش خبرگزاری مهر، منصور سلطانمحمدی در حاشیه برگزاری رزمایش مدیریت عملیات زمستانی شهرداری، از آماده‌باش کامل مجموعه شهرداری برای خدمات‌رسانی در فصل سرما خبر داد و گفت: ۱۸۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و سبک در طرح زمستانه به کار گرفته شده است.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در زمان بارش برف و کولاک و انجام امدادرسانی به‌موقع است، اظهار داشت: با تجربه سال‌های گذشته، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان شهرداری، پلیس، هلال‌احمر و سایر نهادهای مرتبط نقش مهمی در مدیریت شرایط بحرانی زمستان دارد و امسال نیز این همکاری‌ها با انسجام بیشتری دنبال خواهد شد.

سلطانمحمدی افزود: ستاد مدیریت عملیات زمستانی شهرداری زنجان در چهار منطقه شهری فعال شده و تمام مناطق شهرداری، نواحی خدماتی و پایگاه‌های برف‌روبی در حالت آماده‌باش قرار دارند.

شهردار زنجان در خصوص ماشین‌آلات به کار گرفته شده است، گفت: تجهیزات زمستانی شامل گریدر، لودر، محلول‌پاش، نمک‌پاش، برف‌روب و خودروهای گشت عملیاتی در سطح شهر فعال شده و توان عملیاتی نیروها و تجهیزات به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی همچنین از تأمین ذخیره کافی شن و نمک برای روزهای سرد خبر داد و تأکید کرد: هدف ما این است که هیچ‌گونه اختلال قابل توجهی در تردد شهروندان ایجاد نشود و تمامی مسیرهای اصلی و فرعی شهر در شرایط بارش برف قابل استفاده باشند.

سلطانمحمدی افزود: شهرداری زنجان با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و اجرای رزمایش زمستانه، آمادگی کامل برای مدیریت شرایط سخت جوی و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان را دارد.