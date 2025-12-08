به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی عصر دوشنبه در نشستی با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد، ضمن قدردانی از حضور میدانی مسئولان این بنیاد در شهرستان بهاباد اظهار داشت: بنیاد شهید از نهادهایی است که نقش بی‌بدیلی در زنده نگه داشتن ارزش‌های اسلام و انقلاب دارد.

وی تأکید کرد: تعامل سازنده بنیاد شهید با روحانیت و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به ارتقای سطح خدمات به خانواده‌های معظم شهدا منجر شود.

امام جمعه بهاباد با بیان اینکه عزت، امنیت و پیشرفت امروز کشور مرهون مجاهدت شهدا و ایثارگران است، افزود: همه ما وظیفه داریم فرهنگ ایثار و شهادت را در میان اقشار مختلف جامعه به‌ویژه نسل جوان نهادینه کنیم.

در این دیدار، موضوعاتی چون افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی شهرستان در خدمات‌رسانی به ایثارگران، برنامه‌ریزی مشترک فرهنگی برای نسل دانش‌آموز و دانشجو و توسعه خدمات درمانی و رفاهی خانواده‌های شهدا مورد بررسی قرار گرفت.