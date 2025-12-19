به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی شب جمعه در مراسم دومین یادواره شهدای طلبه و دانشجوی شهرستان بهاباد با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: پیشرفت کشور در گرو پیوند علم، مدیریت، معنویت و عبودیت است و شهدای دانشجو بهترین الگو برای نسل امروز به‌شمار می‌روند.

وی ادامه داد: ما مدیون خون پاک شهدا و ایثارگری‌های آنان هستیم و موظفیم از ارزش‌ها دفاع کرده و راه نورانی ولایت فقیه را حفظ و حمایت کنیم.

ابراهیمی با اشاره به اینکه شهدا، اسلام و انقلاب را در برابر توطئه‌های دشمنان بیمه کردند، افزود: خودسازی، اخلاق‌مداری، دینداری، آگاهی به زمان، ولایت‌شناسی و اقدام به‌موقع از ویژگی‌های مهم شهدا بود.

وی بیان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی است که نقش مهمی در پیشرفت علمی، فرهنگی و معنوی جامعه ایفا کرده است. امروز رسالت طلاب و دانشجویان، ادامه راه شهدا و تلاش برای تحقق جامعه‌ای مبتنی بر علم، ایمان و اخلاق است.

امام جمعه بهاباد تصریح کرد: شهدای طلبه و دانشجو، نماد پیوند علم و ایمان هستند. آنان با نثار جان خود ثابت کردند که علم بدون ایمان و جهاد، و ایمان بدون تعهد اجتماعی معنا ندارد. این بزرگ‌مردان نشان دادند که راه علم و جهاد یکی است.

وی افزود: شهیدان دانشجو و طلبه، با بینش عمیق و اعتقادی راسخ، از دل حوزه و دانشگاه برخاستند تا در دفاع از دین، وطن و ارزش‌های انقلاب اسلامی، درس ایثار و مسئولیت‌پذیری بیاموزند. وظیفه امروز ما زنده نگه‌داشتن آرمان‌های آنان و پرورش نسلی است که در مسیر علم، تقوا و خدمت گام بردارد.

در این مراسم، حاج خیرالله بختیاری، جانباز مدافع حرم به روایت‌گری از رزمندگان مدافع حرم پرداخت و یاد و نام شهید سردار دل‌ها، حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت.

وی گفت: وقتی رزمندگان راهی سوریه می‌شدند، می‌دانستند که اگر به دست داعش بیفتند، کمترین کار دشمن جدا کردن سر از بدن آنان است؛ اما آنان هراسی نداشتند و می‌رفتند تا عملاً از اهل‌بیت (ع) دفاع کنند.

این جانباز مدافع حرم تصریح کرد: ما همیشه مدیون همه مدافعان حرم، از جمله شهید محسن حججی که سربلند به شهادت رسید، و دیگر افرادی هستیم که علاوه بر دور کردن دشمنان اسلام از حرم اهل‌بیت (ع)، امنیت بیشتری برای مردم کشورمان به ارمغان آوردند.

مداحی و تجلیل از خانواده‌های شهدای دانشجو و طلبه از دیگر برنامه‌های این مراسم بود. در پایان مراسم، با اهدای هدایایی از خانواده‌های معظم شهدای دانشجو و طلبه تقدیر به عمل آمد.