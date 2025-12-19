به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه نمازجمعه شهرستان بهاباد ضمن سفارش نمازگزاران جمعه به رعایت تقوای الهی انجام دادن واجبات و ترک محرمات و گناهان با تأکید بر ضرورت هوشیاری در جنگ نرم افزود: امروز دشمنان اسلام از طریق رسانه‌ها و محتوای هدفمند تلاش دارند فرهنگ اصیل اسلامی و انقلابی را تحریف کنند و میان مردم و آرمان‌های انقلاب فاصله بیندازند.

امام جمعه بهاباد خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، ملت‌های اسلامی باید با انسجام، بصیرت و تکیه بر ارزش‌های الهی، در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن ایستادگی کنند و اجازه ندهند با القائات و تبلیغات مسموم، مسیر فکر و فرهنگ جامعه تغییر یابد.

وی ادامه داد: امروز با چالش‌های فراوانی در جامعه مواجه هستیم. مشکلاتی که به نوعی از عدم بصیرت و اتحاد ما نشأت می‌گیرد. در این شرایط، ضرورت دارد که از فرصت‌های موجود به‌خوبی بهره ببریم و در برابر دشمنان، به حق ایستادگی کنیم. رسانه‌ها و تبلیغات دشمن، دائماً در تلاش هستند تا نقاط ضعف ما را به تصویر بکشند و ما را در موقعیت ضعف قرار دهند. اما ما باید با آگاهی و علم، در این میدان نبرد موفق ظاهر شویم.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه نخبگان جامعه، معلمان و فرهنگیان عزیز ما مسئولیت بزرگی در این زمینه دارند اظهار داشت: آنان باید با خلاقیت و پشتکار، نسل امروز و آینده را به سمت آگاهی و مقاومت هدایت کنند. ما باید مراقب باشیم که دشمن با ترویج ناامیدی در دل جوانان، افکار نادرست را توسعه ندهد. باید به یاد داشته باشیم که در هشت سال دفاع مقدس و در مقابل قدرت‌های جهانی، ایمان و استقامت ملت ایران ما را در مسیر پیروزی قرار داد

وی تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند تا با ایجاد تفرقه، ما را تضعیف کند. این در حالی است که ما با اتکا به قدرت خداوند و همت ملی می‌توانیم به جلو حرکت کنیم. یقین داشته باشید که قدرت خداوند همواره با ما خواهد بود و ما باید به وظایف‌مان در این میدان عمل کنیم.

وی با تأکید بر اینکه ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه از اهداف اصلی دشمن است، افزود: امیدآفرینی و روشنگری وظیفه همگانی به ویژه متولیان فرهنگی کشور است و نباید اجازه داد نسل آینده نسبت به آینده کشور مأیوس شود.

امام جمعه بهاباد با اشاره به تجربه‌های تاریخی از جمله ماجرای حضرت موسی، دوران دفاع مقدس و تحولات اخیر منطقه، تصریح کرد: هر جا اعتماد به قدرت الهی وجود داشته، پیروزی حاصل شده است. دشمن تصور می‌کرد با شهادت فرماندهان بزرگ مقاومت، این جبهه تضعیف می‌شود، اما امروز روشن شده که جبهه مقاومت زنده، پویا و مقتدر به مسیر خود ادامه می‌دهد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی تأکید کرد: در این میدان نباید ترسید، نباید ترساند و نباید دچار تردید شد و اگر هر کس وظیفه خود را به درستی انجام دهد و با اتکای به خداوند متعال حرکت کند، نصرت الهی قطعی خواهد بود.

امام جمعه بهاباد همچنین با اشاره به فصل سرما، خواستار صرفه‌جویی و مدیریت صحیح مصرف انرژی شد و گفت: مسئولان بیش از دیگران موظف‌اند با حذف تشریفات زائد و دقت در مصرف انرژی، الگوی عملی برای جامعه باشند.

وی تاکید کرد: ضروری است که در زمینه مصرف انرژی و منابع کشور نیز دقت بیشتری داشته باشیم. مسئولین باید در تمامی جلسات و تصمیم‌گیری‌ها، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف را مدنظر قرار دهند و از رفتارهای غیرضروری پرهیز کنند.

امام جمعه بهاباد با تبریک فرارسیدن ماه پُرفضیلت رجب، این ماه را آغاز بهار معنویت و فرصت بندگی خدا دانسته و افزود: سنگینی و تن‌پروری، تعلق به زمین، سیری‌ناپذیری و زیاده‌خواری، غفلت و نادانی و پیروی از هوای نفس، مواردی است که با تمرین بندگی و قرار گرفتن در فضای معنوی، اصلاح می‌پذیرد.

وی با تأکید بر اهمیت این ماه در مسیر معنوی مسلمانان افزود: این ماه به حق «ماه عبودیت و بندگی» نامیده شده است؛ ماهی که با اعمال و ادعیه خاص خود، دروازه‌ای به سوی آمادگی کامل برای ورود به ضیافت عظیم الهی، یعنی ماه رمضان، می‌گشاید. مؤمنان باید با تمسک به ادعیه وارده و اعمال مستحبی این ماه، خصوصاً شب آرزوها، دل‌های خود را از تعلقات دنیوی پاک کرده و به خداوند نزدیک‌تر سازند.

امام جمعه بهاباد گفت: جاده مواصلاتی شرق به غرب منطقه یک طرح ملی و راهبردی است که نقش مهمی در امنیت، کاهش مصرف انرژی و آینده توسعه کشور دارد و اجرای آن باید با دقت در هزینه‌کرد بیت‌المال و پرهیز از نگاه‌های تعصب‌آمیز محلی و با همکاری همه مسئولان هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، شهادت امام هادی علیه‌السلام را تسلیت گفت و بر بهره‌گیری از برکات ماه امامت و استفاده از دعاها و زیاراتی همچون زیارت جامعه کبیره برای افزایش معرفت نسبت به اهل‌بیت علیهم‌السلام تأکید کرد.