به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور نماینده ولیفقیه در استان، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل، نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس، فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان و جمعی از مسؤولان و اهالی شریف، بهرهبرداری از آبرسانی پایدار به ۵ روستای بخش خورشرستم شمالی شهرستان خلخال با ۷۵ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.
این پروژه با مشارکت بسیج سازندگی به اجرا درآمده و شامل احداث ۲۷ کیلومتر خط انتقال آب، ساخت ۶ ایستگاه پمپاژ و نیز احداث منبع ذخیره آب است که با افتتاح آن، ۴۸۰ خانوار از ساکنان روستاهای کجل، شمسآباد، قوسجین، دیز خورشرستم و کاوان از نعمت آب پایدار و بهداشتی بهرهمند شدهاند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار اردبیل در این مراسم گفت: کسب رضایت آحاد عمومی استان اردبیل با وحدت و یکپارچگی مسؤولان، جزو اولویت دولت محلی بوده و بهرهبرداری از این پروژه آبرسانی در همین راستا است.
عزیز حبیبی اظهار کرد: تنها کلید و راه حل پشیمانسازی دشمنان قسمخورده ایران عزیزمان، وفاق ملی و همدلی است.
