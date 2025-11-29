تصادف کامیون با پژو ۵ نفر را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه در محور خلخال-شاهرود و در نزدیکی روستای مجره از توابع بخش مرکزی این شهرستان حادثه وحشتناک تصادف کامیون با پژ و ۴۰۵ رخ داد.

در این حادثه، برخورد یک خودروی سواری با یک کامیون حامل شن و ماسه، چهار تن از سرنشینان خودرو در محل حادثه جان باختند، یک نفر در بیمارستان درگذشت و دو تن دیگر نیز به شدت زخمی شده و در بیمارستان بستری هستند.

سید اکبر عظیمی، مدیر داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال با اشاره به وخیم بودن وضعیت مصدومان گفت: وضعیت یکی از دو مصدوم انتقال‌یافته با آمبولانس به این بیمارستان، بحرانی است و برای دریافت خدمات درمانی بیشتر به مراکز درمانی مرکز استان منتقل خواهد شد.



وی افزود: یکی از این دو مصدوم بزرگسال و دیگری یک کودک است که حال بیمار بزرگسال وخیم گزارش شده است.