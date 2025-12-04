کنعانی: ۹۱ هزار میلیارد ریال برای توسعه خلخال و کوثرتخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کنعانی عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: با کوشش و پیگیری‌های انجام‌شده، امسال ۷۵ هزار میلیارد ریال برای پیشرفت خلخال و کوثر و همچنین برای بهره‌مندی ساکنان شهرستان کوثر از آب سد گیوی، ۱۶ هزار میلیارد ریال بودجه تخصیص یافته است.



وی با اشاره به اینکه محرومیت خلخال باعث شده جمعیت ۱۵۰ هزار نفری این شهرستان در سال‌های گذشته به ۸۰ هزار نفر کاهش یابد، افزود: تلاش می‌شود تا پایان دوره نمایندگی وی در مجلس، ۱۲ طرح بزرگ در خلخال و کوثر به بهره‌برداری برسد.



نماینده مردم شهرستان‌های خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان یافتن طرح‌های دارای اولویت در خلخال و کوثر، از اتمام ۲۵ کیلومتر از جاده اصلی خلخال–منجیل، بهره‌برداری از پایاب سد کوثر، تکمیل کمربندی شهر خلخال، اتمام سه‌راه سرچم تا شهر هشجین به طول ۱۲ کیلومتر، پایان ساخت درمانگاه تخصصی تأمین اجتماعی خلخال و احداث ساختمان اورژانس ۷۵ تختخوابی خلخال خبر داد.



وی افزود: تکمیل ساختمان و تجهیزات ام‌آرآی بیمارستان خلخال، اجرای طرح آبرسانی به روستاهای بخش خورش رستم شمالی و بهره‌مندی شش روستا از آب این طرح، از دیگر پروژه‌های دارای اولویت در شهرستان‌های خلخال و کوثر است.



نماینده مردم شهرستان‌های خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی همچنین حل مشکل تأمین آب شرب شهر هشتجین، پایان عملیات اجرایی سد شهید عمران پستی هشتجین، اتمام آسفالت راه در دست احداث خلخال–گیلوان و ماسال، تکمیل جاده گردشگری خلخال–ماسوله و به پایان رساندن پنج سد کشاورزی معیشتی را از دیگر طرح‌های دارای اولویت در این منطقه برشمرد.



کنعانی با اشاره به پیش‌بینی دو ایستگاه باری و مسافری در مسیر خط راه‌آهن تهران–اردبیل در فاراب و فیروزآباد، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ایستگاه مسافری و باری راه‌آهن در فیروزآباد با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد در حال ساخت است و با پایان یافتن و بهره‌برداری از ایستگاه فیروزآباد، ساکنان شهرستان‌های خلخال و کوثر از راه‌آهن اردبیل به مرکز کشور استفاده خواهند کرد.