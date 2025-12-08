به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی ظهر دوشنبه در نشست ارتقای فضای کسب‌وکار استان اردبیل اظهار کرد: در صورت غفلت و آشنا نبودن نیروهای انسانی فعال در عرصه‌های مدیریتی، تلاش‌های برنامه‌ریزی‌شده برای ارتقای جایگاه بهبود کسب‌وکار در استان به ثمر نخواهد نشست.



وی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی و توجه به بخش خصوصی به عنوان پیشران اقتصاد، افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز رشد اقتصادی با تکیه بر بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذار مد نظر قرار گرفته و برای شکوفایی اقتصاد باید این روند تقویت گردد.



معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با یادآوری نامگذاری‌های دهه اخیر از سوی مقام معظم رهبری، محوریّت اقتصاد در شعارهای سال را خاطرنشان کرد و گفت: اقتصاد از کلیدی‌ترین محورهاست و تحقق اهداف آن بدون بهره‌گیری از قابلیت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی میسّر نمی‌باشد.



خلیلی با اشاره به راه‌اندازی سامانه بهبود فضای کسب‌وکار برای ارتقای رتبه استان اردبیل، استفاده از اطلاعات زیرساختی مربوطه را برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری برشمرد و از دستگاه‌های ذیربط خواست تا نسبت به روزآمدسازی اطلاعات این سامانه اقدام نمایند.



وی همچنین با اشاره به محدودیت منابع بانکی استان اردبیل و نیاز به تقویت اقدامات تولیدی و اقتصادی، افزود: مدیران می‌بایست برای جذب منابع از مجاری ملی از جمله صندوق توسعه ملی و اوراق سپرده ارزی طرح‌ریزی کنند.